Es wird ein sehr politisches Wochenende - und am Ende werden drei Kandidaten gekürt sein, die den Chefsessel im Landratsamt erobern wollen: Den Anfang macht am Freitag, 8. November, die SPD. Diese trifft sich von 19 Uhr an in der Gaststätte "Bei Onkel Ivo" im Poinger Hof an der Gruber Straße in Poing, um die Kreistagskandidaten und den Landratskandidaten zu nominieren. Wer das ist, ist bereits bekannt: Omid Atai, Poinger Gemeinderat und Jurastudent, bewirbt sich um das Amt. Noch nicht veröffentlicht hat die Bayernpartei, mit welchem Landratskandidat sie antritt. Das Geheimnis wird gelüftet am Freitag um 19.30 Uhr im Gasthof Huber in Oberndorf.

Am Samstag sind dann die Grünen an der Reihe, auch hier hält sich allerdings die Spannung in Grenzen, was die Landratskandidatin betrifft: Waltraud Gruber, die Kreisrätin und stellvertretende Landrätin aus Aßling, will einen erneuten Anlauf wagen. Die offizielle Aufstellungsversammlung beginnt um 10 Uhr im Gasthof Kastenwirt in Grafing. Zunächst steht dort die Kür der Landratskandidatin an, danach - gegen 11 Uhr - präsentieren sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die 60 Listenplätze. Die vordersten Plätze werden dabei einzeln abgestimmt, nach Festlegung der Platzierung geht es dann um die gesamte Liste. Wer das miterleben möchte, sollte sich Zeit nehmen: Ergebnisse erwarten die Grünen nicht vor 17 Uhr.