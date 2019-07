12. Juli 2019, 21:27 Uhr Kommunalwahl Die erste Kandidatin

Claudia Streu-Schütze tritt in Emmering für die FWG an

Auch in Emmering läuft der Kommunalwahlkampf an. Die Freie Wählergemeinschaft hat die erste Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im Frühjahr 2020 nominiert. Mit dem Motto "Gemeinsam für Emmering" bewirbt sich Claudia Streu-Schütze für das Amt.

Bei der Versammlung der Freien Wählergemeinschaft am Mittwochabend im Landgasthof Bruckhof gab die Geschäftsfrau ihre Absicht bekannt, als Kandidatin für die FWG auf den Posten des Bürgermeisters anzutreten. Streu-Schütze versprach, die Gemeinde als Gemeinschaft in die Zukunft zu führen: "Nur wenn wir wieder an einem Strang ziehen, werden wir die Herausforderungen zur Gestaltung von Emmering meistern." Die Schwierigkeiten in der derzeitigen Gemeindepolitik sprach sie nur am Rande an. Wichtiger war ihr der optimistische Blick in die Zukunft, "den sie energisch, schwungvoll und herzlich in den Vordergrund stellte", wie die FWG in einer Pressemitteilung erklärt. Das dankten ihr die anwesenden Unterstützer der FWG mit einer einstimmigen Empfehlung an die Aufstellungsversammlung.

Claudia Streu-Schütze wohnt seit 20 Jahren in der Gemeinde Emmering. "Ich stehe im Alltag einer sechsköpfigen Familie vor", sagte sie zur Einleitung ihrer Vorstellung. In ihrem Beruf als Sozialversicherungsfachangestellte legte sie Wert auf ihre eigene Weiterbildung und brachte es bis in die Teamleitung einer Geschäftsstelle. "Diese Erfahrung im Verwaltungsdienst und meine kaufmännischen Fähigkeiten möchte ich als Bürgermeisterin einsetzen", sagte die 43-Jährige, die inzwischen im Betrieb der eigenen Familie arbeitet.

Insgesamt bereitete sich die FWG Emmering an diesem Abend, zu dem auch Vertreter der anderen Parteien und Listen eingeladen waren, auf ihre Aufstellungsversammlung vor, die am 8. November stattfinden soll. Dabei wurde auch das Wahlverfahren für die Liste zur Gemeinderatswahl festgelegt.