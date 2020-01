Die Kommunalwahlen rücken mit großen Schritten näher, und langsam aber sicher beginnt die Phase, in der die Bürger mehr über die Kandidaten erfahren wollen, deren Namen am 15. März auf den Stimmzetteln stehen werden. Bei mehreren Podiumsdiskussion in verschiedenen Gemeinden werden die Wähler deshalb die Möglichkeit haben, die Bewerber um den Chefsessel der jeweiligen Gemeinde besser kennenzulernen.

In der Stadt Ebersberg gehen gleich fünf Kandidaten ins Rennen, um die Nachfolge von Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU), die Kolpingsfamilie wird alle zusammen an einen Tisch bringen - und zwar am Donnerstag, 16. Januar, von 19.30 Uhr an im Alten Speicher. Einlass bei freiem Eintritt ist bereits von 19 Uhr an. "Die Spannung, wer das Rennen machen wird, ist seit Wochen zu spüren - auch bei unseren Mitgliedern", sagt Holger Häusgen, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Ebersberg. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich ein eigenes Bild von den Kandidaten machen können, zugesagt haben Alexander Gressierer (CSU), Sepp Peis (Pro Ebersberg), Uli Proske (SPD), Bernhard Spötzl (FDP) und Toni Ried (Freie Wähler). Derzeit bereiten die Aktiven der Kolpingsfamilie Fragen an die Kandidaten vor, doch sollen im Alten Speicher auch die Besucher zu Wort kommen. Wer sich nicht selbst ans Mikrofon traut, kann seine Frage vorab an den Moderator des Abends, Kolping-Vorstand Manfred Ruopp, unter manfred@kolping-ebersberg.de schicken.

Ebenfalls einer Fragerunde werden sich die Bürgermeisterkandidaten in Grafing stellen. Dazu lädt die Jugendinitiative Grafing (Jig) alle Bewerber am 16. Januar von 19.30 Uhr an auf die Bühne des Grafinger Jig. Einlass ist von 18 Uhr an, der Eintritt ist frei. Einige der Kernthemen der Podiumsdiskussion verraten die Organisatoren bereits vorab. So soll es unter anderem um den Klima- und Umweltschutz sowie "Jugend und Kultur in Grafing" gehen. Ersteres Thema sei spätestens seit dem vergangenen Jahr, in dem "Fridays-for-Future" zu einer weltweit bekannten Bewegung wurde, in der öffentlichen Diskussion auf den ersten Platz geklettert und auch an Grafing gehe die Frage nach einer umweltgerechten Zukunft nicht vorbei, heißt es in der Ankündigung.

Als selbstverwaltete Jugendinitiative stehe naturgemäß auch das Thema "Jugend und Kultur in Grafing" im Vordergrund. Auch hier gebe es gerade aus den vergangenen Jahren einiges zu diskutieren, so die Veranstalter. "Der weitere Umgang mit der Stadthalle ebenso wie das Schicksal der RO8 stehen stellvertretend für die Frage, wie und unter welchen Bedingungen kulturelles Leben in Grafing existieren und neu entstehen kann." Die Moderation der Podiumsdiskussion wird in dem SZ-Journalisten Thorsten Rienth "ein erfahrener Beobachter der Grafinger Kommunalpolitik" übernehmen, wie die Organisatoren ankündigen.

Den Fragen der Markt Schwabener Bürger werden sich die dortigen Bürgermeisterkandidaten schließlich am Sonntag, 2. Februar, im Theater Burgerfeld stellen. Dazu lädt die Kolpingsfamilie in Zusammenarbeit mit dem Theaterverein von 11 Uhr an ein. Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung, die von Klaus Kandlbinder moderiert wird.