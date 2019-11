Eine gut gemischte Liste präsentieren die Genossen in der Kreisstadt für die Kommunalwahl - und das gleich in mehrfacher Hinsicht. So gibt es natürlich wieder das bei der SPD übliche Reißverschlussverfahren, sodass sich jeweils zwölf Frauen und Männer um einen Stadtratssitz bewerben. Außerdem, so betont man bei der SPD, mische sich die Liste zu etwa gleichen Teilen aus altbekannten SPD-Gesichtern, wie auch neu hinzugekommenen Kandidatinnen und Kandidaten, zahlreiche Nichtmitglieder finden ebenfalls ihren Platz.

Bei der Vorstellungsrunde der Frauen und Männer, dies sich für die nächsten sechs Jahre für das Ehrenamt eines Stadtrates zur Verfügung stellen wurde immer wieder betont, mit der eigenen Kandidatur auch den parteilosen Bürgermeisterkandidaten der SPD, Uli Proske, zu unterstützen.

Wieder dabei sind auch der SPD-Ortsvorsitzende Dirk Schött und aus der aktuellen Fraktion deren Vorsitzende Elisabeth Platzer, Landtagsabgeordnete Doris Rauscher und auch Christoph Münch bewirbt sich erneut. Zwei andere langjährige Stadtratsmitglieder, Hans Mühlfenzl und Brigitte Schurer kandidieren nicht mehr.

Zu Gast bei der Aufstellungsversammlung war auch Omid Atai, Landratskandidat der SPD. Er lobte seine Ebersberger Genossen und erklärte, er sei "begeistert von der Vielfalt der Liste und dem Engagement". Dass alle einstimmig von den Anwesenden gewählt wurden, sei ein Zeichen für geballte Kompetenz und einen Aufbruchsgeist, der beim Wahlabend deutlich spürbar gewesen sei. Wahlleiter Robert Schurer, selbst lange Jahre für die SPD im Ebersberger Stadtrat, zeigte sich überzeugt, dass diese Menschen Ebersbergs unnachahmlichen Geist erhalten und weiter ausbauen können.

Die Kandidaten: 1. Elisabeth Platzer, 2. Christoph Münch, 3. Doris Rauscher, 4. Dirk Schött, 5. Maria Weininger, 6. Max Ahammer, 7. Sandra Lößl, 8. Stefan Mühlfenzl, 9. Pia Gilg, 10. Richard Ranner, 11. Diana Kühnlein-Spielmannleitner, 12. Klaus Wintermann, 13. Marthe-Regina Balzer, 14. Stefan Unterholzner, 15. Brigitte Brand, 16. Leonhard Baumgartner, 17. Hannelore Beer, 18. Reinhard Gradek, 19. Christine Senning, 20. Matthias Ott, 21. Jennifer Fritz, 22. Matthias Weininger, 23. Corinna Schött, 24. Ralph Neubert; Ersatzkandidaten: Claudia Lichte, Bernd Reipöler, Anita Brandl, Philipp Hasselt.