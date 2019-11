Der Ortsverein der Anzinger SPD hat nun ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen 2020 nominiert. Zwar verzichten die Genossen auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten, doch sei man stolz auf die Gemeinderatsliste, so die Ortsvorsitzende Manuela Lüning. Denn man habe 16 gute Kandidaten finden können, die sich kommendes Jahr der Wahl stellen. Die Liste sei ein guter Mix aus jungen und älteren Kandidaten, aus Alteingesessenen und Neu-Anzingern und nicht zuletzt aus Männern und Frauen.

Für die kommenden sechs Jahre sieht die SPD große Aufgaben auf Anzing zukommen. Etwa die Verkehrsbelastung, weiter steigende Immobilienpreise und Mieten, die Umsetzung der Energiewende als auch die Gemeindefinanzen. "Das stete Bevölkerungswachstum im Großraum München hält auch für Anzing große Herausforderungen bereit. Es wird unsere Aufgabe sein, hier Lösungen für Anzing anzubieten", so Spitzenkandidat Tobias Bönte.

Als erster Schritt soll ein Fragebogen an alle Haushalte verteilt werden. Die Rückgabe erfolgt anonymisiert über eine Box beim örtlichen Edeka-Markt. Auf einer Veranstaltung zusammen mit der SPD-Kreistagsfraktion und allen interessierten Anzingerinnen und Anzingern werden am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr im Gemeindecafé die Ergebnisse besprochen. "Wir hoffen, gemeinsam Lösungen für die drängenden Probleme erarbeiten zu können", so Bönte weiter. Bei der Nominierungsversammlung unterstützten die Anwesenden die Idee. In diesen für die SPD schwierigen Zeiten sei es wichtig, sich nicht zu verstecken, sondern offensiv auf die Bürger zuzugehen. Nicht zuletzt, um vielleicht gegen den derzeitigen Bundestrend in Anzing keine Stimmen zu verlieren, sondern sogar etwas besser abzuschneiden als bei der vergangenen Wahl.

Die Kandidaten: 1. Tobias Bönte, 2. Petra Müller, 3. William Lord, 4. Manuela Lüning, 5. Peter Kock, 6. Simone Narnhammer, 7. Jürgen Müller, 8. Anneliese Kopf, 9. Andreas Eikenkötter, 10. Christine Duschek, 11. Nino Prause-Lüning, 12. Bärbel Narnhammer, 13. Ernst Caspersen, 14. Cornelia Hiltwein, 15. Maximilian Mundigl, 16. Elisabeth Göttner.