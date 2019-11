Mit dem FDP-Stadtrat und Bürgermeisterkandidaten Bernhard Spötzl, dem Ortsvorsitzenden Volker Wagner-Solbach und dem jungen Hoffnungsträger Max Missalla an der Spitze stellt die 14-köpfige Stadtratsliste fast doppelt so viele Kandidaten wie vor sechs Jahren zur Wahl. Die Ebersberger FDP erklärte in ihrer Pressemitteilung, sie sieht mit der vielfältigen Kandidatenauswahl gute Chancen für einen zweiten Stadtrat. Ein Hauptthema bleibe die Ostumfahrung, die inzwischen von anderen Parteien favorisierte Tunnellösung werde sich nach der Wahl aufgrund der Kosten und der schwierigen baulichen Realisierbarkeit wieder als unrealistisch in Luft auflösen, so die Prognose der FDP.

Die Kandidaten: 1. Bernhard Spötzl, 2. Volker Wagner-Solbach, 3. Max Missalla, 4. Csilla Descei-Wiech, 5. Stefan Voith, 6. Benjamin Händel, 7. Lisa- Marie Link, 8. Gabor Csoka, 9. Philipp Nerreter, 10. Carsten Knebel, 11. Ute Matthies, 12. Gottfried Pasour, 13. Sigrid Lenkitsch, 14. Gisbert Wolfram.