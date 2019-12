Die ersten drei Kandidaten auf der Liste sind zwar Männer, doch insgesamt sind auf der Bewerberliste der "Bürger für Emmering" so viele Frauen wie nie zuvor vertreten. Darauf weist die Wählergruppe jetzt in einer Pressemitteilung hin. Der parteilose Josef Stocker führt die Liste als Bürgermeisterkandidat und Spitzenkandidat an. Er wolle eine enge Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Verwaltung in den Vordergrund seiner Arbeit stellen, sagte er bei der Nominierungsveranstaltung. Mit dem in der Bauverwaltung tätigen Peter Perfler und dem erfahrenen Kommunalpolitiker Max Maier bildet Stocker das Führungstrio.

Die Kandidaten: 1. Josef Stocker, 2. Peter Perfler, 3. Max Maier, 4. Gerti Breu, 5. Katarina della Peruta, 6. Tobias Hörnlein, 7. Andreas Frimberger, 8. Michael Matthiesen, 9. Andreas Ullmann, 10. Niko Metsiopoulos, 11. Cornelia Reichl, 12. Jarka Rott, 13. Jörn Ruchay, 14. Jörg Weigand, 15. Christine Stocker, 16. Marion Reichl, 17. Tamara Grill, 18. Christina Ullmann, 19. Max Huttary, 20. Rosemarie Hagenreiner, 21. Elfriede Bohlinth, 22. Marlies Metsiopoulos, 23. Rosa Bichler, 24. Katharina Hartmann.