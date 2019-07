15. Juli 2019, 22:00 Uhr Kommentar Zu wenig und zu langsam

Die kommunale Wohnbaugesellschaft realisiert nun erst das zweite Projekt. Zu vielen Gemeindechefs ist offenbar nicht klar, wie kritisch die Lage ist

Von Barbara Mooser

Schnell, viel und günstig sollte gebaut werden: Das war das Ziel, als im Frühjahr 2016 erstmals von einer Wohnbaugesellschaft die Rede war, die als Kommunalunternehmen des Landkreises und der Gemeinden betrieben werden sollte. Bei einem Ziel ist das Projekt immerhin im Soll: Es baut günstig, die Mieter können sich über Preise weit unter dem normalen Level im Landkreis freuen.

Allerdings sind es eben noch sehr wenig Mieter, denn dass bisher auch schnell und viel gebaut wird, davon kann keine Rede sein: Nur ein einziges Projekt mit 21 Wohnungen in Grafing ist bisher abgeschlossen, Moosach geht nun als zweite Gemeinde mit gutem Beispiel voran. Und in Ebersberg ist ein weiteres großes Projekt in Planung, ein Wohngebäude für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisklinik. Doch in vielen Gemeinden, deren Vertreter das Kommunalunternehmen im Kreistag ja ausdrücklich befürwortet haben, tut sich leider bisher sehr wenig. Dies liegt nicht daran, dass die Verantwortlichen in der Wohnbaugesellschaft nicht wollten oder könnten, im Gegenteil. Vielmehr rücken die Gemeinden einfach keine Grundstücke für Projekte wie in Grafing oder Moosach heraus - obwohl sie sowohl das Belegungsrecht für das Gebäude und nach 20 Jahren sogar das Gebäude selbst bekämen. Zwar gehen einige Gemeinde wie Vaterstetten oder Pliening andere Wege, um halbwegs bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. In vielen Gemeinden tut sich aber überhaupt nichts.

Mancherorts hat man für in Frage kommende Grundstücke vage andere Pläne im Auge, in anderen Gemeinden spekuliert man lieber darauf, dass der Verkauf des wertvollen Bodens irgendwann die Gemeindekasse füllt. Dies zeigt entweder, dass vielen Gemeindevertretern immer noch nicht klar ist, wie verzweifelt immer mehr Menschen im Landkreis nach einer bezahlbaren Wohnung suchen - oder aber, dass es sie vielleicht auch nicht so sehr interessiert.