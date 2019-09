Dass das Geld wirklich auf der Straße liegt, wie es eine alte Redensart behauptet, der Meinung dürften nur hartnäckige Optimisten und Glücksritter sein. Dass das Geld unter der Straße liegt, davon sind indes immer mehr Leute überzeugt. Nämlich jene, die ihr Geschäftsmodell im Ausbau von Glasfasernetzen sehen. Ob dieser Optimismus immer gerechtfertigt ist, hängt indes nicht nur von diesem selbst ab.

In Vaterstetten endete gerade die sogenannte Vorvermarktungsphase für den Glasfaserausbau. Nur wenn ein Quorum erreicht wird, hier waren es 40 Prozent der Haushalte, soll der Ausbau beginnen. Was angesichts der Investitionen verständlich ist - falls sich aber nun, wie aus dem Rathaus verlautet, deutlich weniger Vaterstettener für einen Glasfaseranschluss entscheiden sollten, wäre das nicht minder verständlich. Denn - und da kann der neue Bewerber wenig dafür - Vaterstetten ist kein leichter Markt. In der dicht besiedelten Kerngemeinde entlang der S-Bahn haben die meisten Häuser bereits Anschlüsse mit entweder 50 oder 100 Megabit pro Sekunde. Zum anderen hat sich der Neubewerber aber auch nicht besonders geschickt angestellt. Das begann bei der ersten Vorstellung auf der Bürgerversammlung, wo zwar Fragen, wie man die Beeinträchtigungen durch die Grabungsarbeiten klein halten könne, nicht beantwortet, aber dafür so lange Tarifdetails heruntergebetet wurden, bis einige Zuhörer darum baten, die Werbeunterbrechung zu beenden. Die offizielle Werbephase legte man dann in die Haupturlaubszeit. Zwar gab es ein Ladenlokal, das an zwei Tagen pro Woche insgesamt neun Stunden geöffnet war und Infoveranstaltungen, die laut Firmenwebsite gut besucht gewesen seien - mit rund 100 Leuten in einer Gemeinde mit knapp 25 000 Einwohnern. Irgendwie hatte man den Eindruck, die Firma selbst sei so von ihrem Projekt überzeugt, dass sie es nicht für nötig hielt, die künftige Kundschaft auch zu überzeugen.

Sollte das Projekt Glasfaser in Vaterstetten also gescheitert sein, was noch nicht feststeht, muss das nicht unbedingt das Ende aller Glasfaserausbaupläne für die Großgemeinde bedeuten. Vielleicht findet sich ja eine andere Firma, der es gelingt, den Vaterstettenern das Vorhaben schmackhaft zu machen - Optimismus kann dabei sicher nicht schaden, genau wie etwas mehr Überzeugungskraft.