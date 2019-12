Der Grundstein ist gelegt: Alle Fraktionen im Kreis- und Strategieausschuss haben sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass der Landkreis ein eigenes Frauenhaus bekommen soll. Das ist großartig. Denn dass die fünf Plätze, die aktuell im Verbund mit Erding zur Verfügung stehen, auf keinen Fall ausreichen, ist spätestens nach einem Blick in die Statistik klar: Zusammen haben Ebersberg und Erding einen Bedarf von 10,31 Plätzen - also doppelt so viele, wie es tatsächlich gibt. Angesichts dieser Zahlen wäre jede andere Entscheidung des Ausschusses absolut unsinnig gewesen.

Abgesehen davon, dass der Kreistag noch sein Ja zum Beschluss geben muss, gibt es einen Haken an der Sache: Die Formulierungen sind vage. Der Kreistag "erkennt an", dass betroffene Frauen in der Nähe ihres bisherigen Umfelds Schutz finden müssen, und zwar in einem Frauenhaus "oder einer anderen geeigneten Unterbringungsform", so heißt es im Beschlussvorschlag. Und weiter: "Die notwendigen Maßnahmen werden in die Wege geleitet, mit dem Ziel, bis März 2022 im Landkreis Ebersberg eigene Strukturen aufzubauen." In der ersten Jahreshälfte 2020 soll ein Konzept erarbeitet werden, erst dann kommt es zu einem Grundsatzbeschluss für ein Frauenhaus.

Das ist ziemlich viel Konjunktiv. Definitiv zu viel, um die klare Aussage zu treffen, die man gerne hören möchte: Ebersberg bekommt ein eigenes Frauenhaus. Ja, im besten Falle bedeutet die Entscheidung der Kreisräte im Ausschuss genau das. Aber die Formulierungen lassen viel Raum für Interpretationen und Alternativen, sodass es gut möglich erscheint, dass am Ende doch kein Frauenhaus für Ebersberg entstehen könnte. Erst recht, wenn man bedenkt, dass bis zur zeitlichen Zielvorgabe in zwei Jahren, genauer bis zum März 2022, ein neuer Kreistag über Beschlüsse abstimmt - im kommenden Frühjahr steht die Kommunalwahl bevor. Schon über den Grundsatzbeschluss für ein Frauenhaus, von dem in der Sitzung die Rede war, werden andere Kreisräte bestimmen. Und auf diesen Grundsatzbeschluss kommt es schließlich an.

Es geht nicht darum, dass der Kreis nicht zweigleisig fahren darf und deshalb der Verbund mit dem Erdinger Frauenhaus auf keinen Fall weiterzuführen ist. Denn Alexander Müller (FDP) hat schon recht, wenn er sagt, dass in zwei Jahren der Bedarf an Frauenhausplätzen so groß sein könnte, dass man froh um zusätzliche Möglichkeiten in Erding ist. Sich aber schon zum jetzigen Zeitpunkt mit einem "Das Frauenhaus kommt"-Slogan zu rühmen, ist voreilig und falsch. Es wäre nicht das erste Mal, dass Politiker kurz vor knapp die Exit-Option wählen.