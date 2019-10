Wer die aktuelle Versorgung des Landkreises mit Plätzen in Frauenhäusern betrachtet, muss einfach feststellen: Hier wurde etwas gehörig verpennt. Dass einer der reichsten Landkreise Oberbayerns - und damit Deutschlands - Frauen und ihren Kindern, die unmittelbar von Gewalt bedroht sind oder akut darunter leiden, keinen schnellen Zufluchtsort bieten kann, ist ein Armutszeugnis. Und das lässt sich auch nicht dadurch schönreden, dass man damit bayernweit ja in guter Gesellschaft ist. Denn in anderen Landkreisen sieht es nicht unbedingt besser aus. Die von der Staatsregierung in Auftrag gegebene und 2016 veröffentlichte Studie zur Bedarfsermittlung zum Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder in Bayern offenbarte den eklatanten Mangel an Frauenhausplätzen in ganz Bayern. Dabei hätte es die Bemühungen akademischer Untersuchungen gar nicht gebraucht. Ein Anruf beim Frauennotruf in Ebersberg oder dem Weissen Ring , hätte gereicht, um zu erfahren, dass das gemeinsame Frauenhaus von Ebersberg und Erding quasi permanent belegt ist - und damit in Notsituationen nicht zur Verfügung steht. Es hätte gereicht, um zu erfahren, dass die einzige Notwohnung des Landkreises zu klein für eine Mutter mit zwei Kindern ist.

Doch wie so oft, muss auf der Seite des Informationsempfängers auch der (politische) Wille da sein, die Nachricht zur Kenntnis zu nehmen und die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. Daran hat es wohl nicht nur im Landkreis gemangelt. Nun sind Staatsregierung und Kreistag aus ihrem tiefen Schlaf erwacht und haben ein ganzes Bündel an Fördermaßnahmen, Förderprojekten und Konzepten entwickelt, um den offenkundigen Missständen beizukommen. Und das ist gut so. Doch bis aus Absichtserklärungen und Modellprojekten eine dauerhaft finanzierte und damit stabile Versorgung für Frauen und Kinder in Not entsteht, wird es wohl noch eine Weile dauern. Bis dahin bleibt nur ein Platz in einem Nachbarlandkreis - oder der Pension.