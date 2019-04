7. April 2019, 22:30 Uhr Kommentar Zeit für echten Wettstreit

Die Mitteilung der CSU im Bezug auf den Öxinger Platz lässt sich als Angebot interpretieren, im Stadtrat gemeinsam an einem Strang zu ziehen

Von Thorsten Rienth

Man mag in den vergangenen Tagen wahrlich nicht anstelle des Grafinger CSU-Führungstrios um Florian Wieser, Max Graf von Rechberg und Thomas Huber gestanden haben. Wie würde ihr Ortsverband nur wieder aus dem Schlamassel herauskommen, in das er sich mit den Lechner-Umbauplänen für den Öxinger Platz hineinmanövriert hatte? Am Freitagabend zogen die Drei das Ende mit Schrecken einem Schrecken ohne Ende vor. Das verdient ehrlichen Respekt. Denn sie stellen damit das Wohl der Stadt über die parteipolitische Maxime des unbedingt-gewinnen-Wollens.

Der politische Knall hinter der CSU-Mitteilung lässt sich auch als sanfte Handreichung interpretieren: Sich doch bitte die letzten zwölf Monate dieser Stadtratslegislatur noch einmal zusammenzureißen. Dazu bräuchte es die Größe des Nicht-CSU-Blocks, den Schwarzen jetzt nicht bei jeder Gelegenheit den Öxinger Platz unter die Nase zu reiben. Und die der CSU, ihre zuletzt immer fragwürdigere Aggressivität gegenüber dem Nicht-CSU-Block und Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) etwas abzumildern.

Der Zeitpunkt jedenfalls wäre gut. In der jüngsten Stadtratssitzung hatte das Gremium dem aktuellen Haushalt mit breiter Mehrheit zugestimmt. Das zeigt, dass man in den elementaren Grundlinien der Grafinger Lokalpolitik gar nicht so weit auseinander liegt. Es gibt eine gemeinsame Sprache, mit der eine politische Verständigung möglich ist, die eine Basis legte für einen ehrlichen Wettstreit der politischen Ideen. Wo, wenn nicht im Stadtrat wäre das passende Forum dieser Ideen? Gerne auch für solche mit neuen und alternativen stadtplanerischen Facetten.

Dabei ließe sich der Grundgedanke von Franz Lechners Plänen durchaus wieder aufgreifen. An ihrer Fähigkeit zur progressiven Blaupause attraktiver Kleinstadtplanungen hatte ja nie Zweifel bestanden: Lechner stellte die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums über den Lkw- und Autoverkehr. Möge der Wettstreit darüber beginnen, an welchen Ecken dieser Perspektivwechsel am schnellsten umgesetzt werden könnte.