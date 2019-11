Eine Mitgliederausstellung ist für einen Kunstverein so etwas wie die Quadratur des Kreises: Alle Mitglieder sollen dort jene Werke zeigen können, die ihnen besonders am Herzen liegen. Andererseits möchte man freilich eine Schau mit Niveau und Konzept präsentieren, das heißt, der mit Punkt eins einhergehende Wildwuchs an Themen, Techniken und Formaten sollte in irgendeiner Weise beschnitten werden. Das aber wiederum schränkt per se die Freiheit der Mitglieder ein. Hier einen für alle einigermaßen gangbaren Mittelweg zu finden - das ist große Kunst.

Was haben die Verantwortlichen des Ebersberger Kunstvereins in den vergangenen Jahren nicht alles versucht, um Ordnung ins Chaos zu bringen, Sinn zu stiften, ohne dabei jemanden zu verprellen? Die Bemühungen waren groß, vor allem auch, weil die Mitgliederausstellung stets der Publikumsmagnet des Jahres ist. Kein Wunder, denn hier zeigen die Künstlerinnen und Künstler aus dem Landkreis ihre aktuellen Lieblingswerke - und locken damit entsprechend viele Gäste an, Verwandte, Freunde, Bekannte, wahrscheinlich sogar einige, die sonst eher nicht auf die Idee kämen, die Galerie im Klosterbauhof zu besuchen. Zumal es bei der Mitgliederausstellung stets einen Publikumspreis zu vergeben gibt. Insofern will der Verein sich verständlicherweise von seiner besten Seite zeigen.

Ein erster Schritt war 2017 eine sogenannte Petersburger Hängung, wo kleinformatige Bilder dicht an dicht das Chaos zum Prinzip erheben. Weiter ging es 2018 mit einer Präsentation à la Zufall: Die Werke wurden in der Reihenfolge ihrer Einreichung an den Wänden platziert, ebenfalls eine charmante Idee. Vom Prinzip "Kraut und Rüben" war man damit allerdings noch nicht allzu weit entfernt. Und nun? Nun konnte sich der Ebersberger Kunstverein endlich einmal wieder durchringen zu einem gemeinsamen Thema. Nach mehreren Teamtreffen und einer Abstimmung der Mitglieder über vier Alternativen stand fest, dass man sich heuer der "Reproduktion" widmen wollte. Und zwar der Reproduktion des eigenen Schaffens. Jede und jeder sollte sich erneut auseinandersetzen mit einem bereits fertigen Werk und es reproduzieren - auf welche Art und Weise auch immer.

Damit bleibt die Freiheit des Motivs, des Materials, der Technik und des Formats weiter gegeben - und doch eint all die verschiedenen Exponate ein Gedanke, nämlich der von Original und Zitat, von Wiederholung und Verwandlung. Das tut dieser Ausstellung gut. Sehr gut sogar.