13. September 2018, 22:21 Uhr Kommentar Wahrheit und Pflicht

Ein Arbeitskreis hat Publikationen der Windkraftgegner im Landkreis auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Viele Aussagen sind demnach Fehlinformationen

Von Wieland Bögel

Wer nichts weiß, muss alles glauben. Den bekannten Satz hat die berühmte Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach im 19. Jahrhundert geprägt. An Aktualität hat die kurze Weisheit ums Wissen allerdings nichts eingebüßt, gerade in einer Zeit des scheinbar unbegrenzten Wissens wird geglaubt, was das Zeug hält. Nicht selten, weil Leute, die es eigentlich besser wüssten, andere, die das nicht tun, für ihre Zwecke beeinflussen wollen. Genau diesen Vorwurf richten die Mitglieder des neuen Arbeitskreises "Pro Windenergie im Ebersberger Forst" nun an die Gegner ebendieses Projekts.

In akribischer Kleinarbeit hat der AK mehrere Publikationen der Windkraftgegner auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Mit dem Ergebnis, dass viele der Aussagen nicht nur nicht stimmen, sondern ganz offenbar gezielte Fehlinformationen sind. Ob es um das geplante Verfahren zur Standortsuche geht, um den Platzbedarf für ein Windrad oder die völlig aus der Luft gegriffene Behauptung, es sollten mehr als 30 davon in den Ebersberger Forst gesetzt werden. Bemerkenswert daran ist, wie einfach sich die Argumente der Windkraftgegner eigentlich widerlegen lassen. Alle Informationen dazu sind öffentlich zugänglich, mit ein wenig Rechercheaufwand lässt sich beispielsweise ermitteln, wie viel Fläche für ein Windrad nötig ist oder dass der Kreistag definitiv nur fünf davon im Forst bauen lassen will - wenn überhaupt. Denn auch, wie das mit der Standortsuche funktioniert, ist mit ein paar Klicks auf der Website des Landratsamtes einzusehen.

Viel lieber haben die Leute aber woanders hingeklickt, haben einer Online-Petition ihre Stimme gegeben - ohne nachzuprüfen, ob die dort zur Debatte stehenden Aufreger auch der Wahrheit entsprechen. Was viele davon eben nachweislich nicht tun, worauf nun der Arbeitskreis "Pro Windenergie im Ebersberger Forst" hinweist. Was, trotz der offensichtlichen Unstimmigkeiten der Argumente der Windkraftgegner, eine wichtige Arbeit ist - und wohl auch bleiben wird.

Denn es ist nicht abzusehen, dass der Streit um die Windkraft im Forst auf absehbare Zeit enden wird. Befürworter wie Gegner werden Argumente liefern, es ist zu erwarten, dass dem Vorstoß des AK Windkraft eine entsprechende Reaktion der Gegenseite folgen wird. Was im Grunde nicht schlecht ist, eine offene Gesellschaft lebt auch vom Diskurs. Wer sich daran aber beteiligen will, hat auch eine gewisse Bringschuld - die Pflicht, sich zu informieren. Es reicht nicht, einfach Befindlichkeiten auszutauschen, aufgrund von ungeprüften Behauptungen. Auch und gerade in Zeiten des Internet und der sogenannten "sozialen" Medien gilt Ebner-Eschenbachs Spruch besonders.