12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Kommentar Vergessene Schuldner

Es ist bemerkenswert, dass es in den vergangenen Jahrzehnten niemandem aufgefallen ist, dass die Gemeinde einen Berg an Provisorien vor sich herschiebt. Für einige Anwohner könnte das durchaus unangenehm werden

Von Wieland Bögel

Die Bewohner der Großgemeinde schienen in den vergangenen Jahren von einem weitverbreiteten Unbill verschont zu bleiben. Klagten in vielen Nachbargemeinden die Anlieger über Kostenbeteiligungen beim Straßenausbau, waren die Vaterstettener davor stets sicher. Alle Bürgermeister und eine große Mehrheit im Gemeinderat waren stets gegen die Ausbaubeiträge. Und als ein Gerichtsurteil alle Kommunen dazu verpflichtete, diese Beiträge einzuführen - wurden sie abgeschafft, bevor Vaterstetten eine entsprechende Satzung erarbeiten konnte. Doch ausgerechnet jetzt könnte in der Großgemeinde passieren, was jahrzehntelang als ausgeschlossen galt: Anwohner müssen den Straßenbau vor ihrer Haustür bezahlen. Bis zu zehn Prozent der Vaterstettener könnten betroffen sein. Ein Grund dafür ist eine Gesetzesänderung - ein anderer liegt in einem alten Vaterstettener Problem begründet.

Fakt ist, dass im neuen Kommunalabgabengesetz ein Zeitlimit für die Abrechnung von neu gebauten Straßen eingeführt wurde. Damit haben Gemeinden keine andere Wahl, als möglichst schnell aktiv zu werden und Straßen nachträglich abzurechnen und/oder bis 2021 schnell noch auszubauen. Ein Ermessen haben die Kommunen dabei nicht, das Gesetz schreibt ausdrücklich vor, dass neue Straßen von denen zu bezahlen sind, die davon profitieren. Was auch absolut vernünftig ist, schließlich wäre es keinem Steuerzahler zu erklären, warum einem Bauträger, der mit einem neuen Wohngebiet Millionen verdient, aus öffentlichem Geld noch Erschließungsstraßen hingestellt werden. Streng genommen könnten sich Verwaltung und Gemeinderat sogar strafbar machen, verzichteten sie auf das Eintreiben der Beiträge. Denn das Geld ist ja Gemeindeeigentum und dieses ohne entsprechende Gegenleistung herzugeben, verbietet die Gemeindeordnung.

Der Umfang allerdings, in dem nun in den kommenden zwei bis drei Jahren in Vaterstetten kassiert werden muss, ist schon außergewöhnlich. Jede zehnte Straße, so schätzt es die Verwaltung selbst, könnte davon betroffen sein, manche davon sind seit den 1960er Jahren in Benutzung. Es ist schon bemerkenswert, dass es in den vergangenen Jahrzehnten niemandem - keinem Bürgermeister, keinem Bauamtsleiter, keinem Gemeinderatsmitglied - aufgefallen ist, dass die Gemeinde einen Berg an Provisorien vor sich herschiebt. Die Vermutung lieht nahe, dass ohne die Neuregelung des Kommunalabgabengesetzes - die übrigens auch schon wieder zwei Jahre her ist - auch weiterhin niemand auf die Idee gekommen wäre, lang ausstehende Schulden einzutreiben. Was nun zwar für einige Anwohner durchaus etwas unangenehm werden könnte. Für alle anderen, nämlich diejenigen, die ihre Straße bereits bezahlt haben, entweder direkt oder über den Preis für Grundstück, Haus oder Wohnung, ist es dagegen eine gute Nachricht.