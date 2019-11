Die Frage, was denn eine Tradition sei, wird in Bayern traditionell damit beantwortet, dies sei alles, was mindestens zum zweiten Mal stattgefunden habe. Insofern kann man die Suche nach der Antwort auf die Frage, was denn am Vaterstettener Ortszentrum entstehen soll, mit Fug und Recht als gute Gemeindetradition verstehen. In dieser Woche wurde das mittlerweile vierte Konzept vorgestellt, und wie bei vielen Traditionen scheint inzwischen auch hier das Unterhaltende immer mehr in den Vordergrund zu rücken.

Denn so schön es ist, mal wieder vorgestellt zu bekommen, wie es rund um die Vaterstettener Kirche einmal aussehen könnte, so wenig Konkretes hat die Vorstellung der beiden Konzepte gebracht. Eines davon ist ja bereits seit fast sieben Jahren bekannt, es war schon einmal in der engeren Wahl, als man tatsächlich noch hoffte, das Zentrum einmal ausbauen zu können. Die Frage, ob diese Hoffnung noch irgendeine Berechtigung hat, konnte die Präsentation im Gemeinderat aber auch nicht beantworten. Was nicht an den Planern und deren Ideen liegt. Beide Varianten sind grundsätzlich vielversprechend, besonders der neue Ansatz, das Zentrum nach und nach umzusetzen klingt erst einmal gut. Was aber komplett fehlt, ist ein Konzept zur Umsetzung des Konzeptes. Also Zeitpläne und vor allem Möglichkeiten der Finanzierung. Denn gerade daran sind sämtliche Vorgänger ja gescheitert, egal ob die Gemeinde es alleine oder mit einem Investor stemmen wollte, am Ende blieben immer nur schöne Modelle und teilweise erhebliche Planungskosten. Darum wäre es schon interessant gewesen, zu den schönen Entwürfen zur Architektur zumindest auch ein paar Entwürfe zur Umsetzung und Finanzierung präsentiert zu bekommen. Besonders, um die Frage zu beantworten, was die Gemeinde denn diesmal anders und besser machen will als bei den gescheiterten Versuchen der Vergangenheit.

Dass dies nicht geschah - und auch im Gremium von niemandem angemahnt wurde - kann nun mehrere Gründe haben. Vielleicht haben Verwaltung und Gemeinderäte ja schon längst ein solches Finanzierungskonzept ausgearbeitet, das aber leider aufgrund juristischer Feinheiten bislang nur nichtöffentlich behandelt werden darf, aber sicher ganz bald einer staunenden Öffentlichkeit vorgestellt wird. Wer sich das nicht vorstellen kann, hält es vielleicht für möglich, dass die nun präsentierten Pläne quasi nur der Auftakt für eine entschiedene Ortszentrumplanung sind, die sicher allerspätestens nach der Kommunalwahl auch ganz entschieden angegangen und umgesetzt wird. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um die Vaterstettener Variante des Schäfflertanzes, der regelmäßig aufgeführt wird, nicht um die Pest zu besänftigen, sondern all jene in Vaterstetten, die sich einen Bürgersaal und vielleicht auch eine neue Bücherei wünschen.