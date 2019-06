10. Juni 2019, 21:43 Uhr Kommentar Unter Zeitdruck

Wenn Vaterstetten nun auf eine Million Euro für den Straßenausbau verzichtet, liegt das einerseits an der großen Politik - andererseits aber auch an eigenen Versäumnissen

Von Wieland Bögel

Laut Niccolò Machiavelli, der vor knapp 500 Jahren ein Standardwerk für Mächtige und solche, die es werden wollen, schrieb, sollten unpopuläre Entscheidungen immer am Anfang einer Amtszeit getroffen werden. Das scheint sich der Vaterstettener Gemeinderat zu Herzen genommen zu haben, dort wurde nun das Treffen einer unpopulären Entscheidung ausdrücklich abgelehnt. Schließlich wird im kommenden März neu gewählt. Dass man es ablehnte - einstimmig - beim Ausbau von vier Straßen deren Anlieger zur Kasse zu bitten, hat noch andere Gründe, doch auch diese sind terminlicher Natur.

Denn, dass man nicht einfach frei nach Machiavelli die Anliegerbeteiligung in die nächste Wahlperiode schiebt, liegt an einer vor drei Jahren eingeführten Stichtagsregelung. Somit bleibt nach der Wahl gerade einmal ein Jahr um mehrere Straßenbauprojekte zu planen, auszuschreiben, umzusetzen und auch noch abzurechnen - was nicht möglich ist. Nun mag man, wie es einige Redner in der Sitzung auch taten, Unmut in Richtung Staatsregierung äußern - und hätte zumindest nicht komplett das Thema verfehlt. Schließlich hat diese die Kommunen mit einem Federstrich unter Umständen um Millioneneinnahmen gebracht.

Nur: Wie so oft, wenn jemand mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen drei Finger zurück. Erstens weil man in Vaterstetten jahrzehntelang kein Problem mit provisorischen Straßen hatte. Sonst, so könnte man zumindest meinen, hätte sich doch in mehr als 40 Jahren ein offizieller Erstausbau machen lassen. Zweitens ist die Auswahl der dann ausgewählten Straßen zumindest undurchsichtig. Zunächst hieß es, mehr als 30 Straßen seien betroffen, dann waren es zehn, dann fünf, dann noch vier. So dass der Eindruck entstehen konnte, die Gemeinde greift ab, was sie kriegen kann, hergestellt wird, was schnell geht, wer dort wohnt, hat halt Pech gehabt. Hinzu kommt, drittens, dass die Beratungen über die Straßenauswahl, ja über das Vorgehen der nachträglichen Ersterschließung an sich, fast vollständig hinter verschlossenen Türen geführt wurden. Dass das bei den Anliegern vielleicht nicht ganz so gut ankommt, dürfte niemanden überraschen. Zumal, so zumindest berichten es einige Anlieger, wenn es dann einmal zu einem Kontakt zwischen ihnen und Gemeinderäten in der Sache kam, diese nicht immer unbedingt freundlich verlaufen seien.

Ein Gutes hat die nun getroffene Entscheidung aber doch: Sie schafft Rechtssicherheit. Niemand muss befürchten, jahrzehntelang an einer Nicht-Straße gewohnt zu haben, für deren offizielle Herstellung nun hohe Beiträge fällig sind. Zahlen werden die Anlieger trotzdem müssen - genau wie alle anderen Vaterstettener. Denn auch wenn der Gemeinderat den Ausbau der Straßen nun nicht beschlossen hat, gemacht werden muss er irgendwann. Nicht auszuschließen, dass sich dies nur mit einer Grundsteuererhöhung bezahlen lässt - die aber ganz im Sinne Machiavellis wohl erst nach März 2020 auf der Agenda steht.