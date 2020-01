Beim Kauf des ehemaligen Sparkassengebäudes durch den Landkreis ist einiges falsch gelaufen, was niemand bestreitet - manche Kritik an den Vorgängen ist indes eher kontraproduktiv

Es sind 60 Seiten über ein trockenes Thema, verfasst in nüchternem Beamtendeutsch. Dennoch ist das Gutachten des Kommunalen Prüfungsverbands zum früheren Sparkassengebäude durchaus spannende Lektüre, die das Zeug hat, den Puls hochzutreiben - vor allem, wenn man zum Kreis derer gehört, die von den Vorgängen in irgendeiner Form betroffen sind. So geht es unter anderem den Grünen, die nun nicht nur über die vielen Fehler wütend sind, die das Gutachten gezeigt hat, sondern vor allem auch darüber, dass sie in dieser Causa schlecht informiert wurden.

Ihre Verärgerung ist nachvollziehbar, mit ihrem Auftritt in der jüngsten Kreistagssitzung sind sie aber zu weit gegangen. Eine Rücktrittsforderung, auch wenn sie verklausuliert formuliert wird, sollte man sich gut überlegen, besonders in Zeiten des Wahlkampfs - andernfalls bietet man der politischen Konkurrenz die beste Steilvorlage, so etwas als Wahlkampfmanöver abzutun. Diese Chance hat Alexander Müller von der FDP auch sogleich genutzt, mit einer pöbeligen Replik, die den beleidigten Abgang von Benedikt Mayer zur Folge hatte. Einer gründlichen politischen Aufarbeitung der Probleme dient so etwas nicht.

Und man muss dem Landrat auch einiges zugute halten: Er hat Fehler eingeräumt, Verantwortung übernommen, sich bei den Kreisräten entschuldigt und von sich aus auch die Rechtsaufsicht noch einmal um die Prüfung der Vorgänge gebeten. Keiner kann außerdem momentan sagen, ob dem Landkreis durch den Immobiliendeal überhaupt ein finanzieller Schaden entstanden ist - auch die Grünen nicht. Und schließlich könnte man die Causa auch ein bisschen stärker im Gesamtzusammenhang betrachten: Fraktionsübergreifend wurde die Zusammenarbeit im Kreistag in der Vergangenheit gelobt, Vorschläge von allen Seiten wurden in das politische Programm aufgenommen, bei keinem anderen Projekt wurden ähnliche Versäumnisse kritisiert, wie sie jetzt zutage getreten sind. Dass deshalb jetzt gleich die ganz große Keule gegen den Landrat geschwungen wird, hat dieser nicht verdient.