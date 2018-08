21. August 2018, 21:51 Uhr Kommentar Trennung für die Glaubwürdigkeit

Es ist gut, dass sich viele Menschen darüber Gedanken machen, was im Ebersberger Forst erlaubt sein soll und was nicht. Nur muss die Auseinandersetzung sauber geführt werden

Von Korbinian Eisenberger

Der Ebersberger Forst bewegt die Menschen in der Region schon immer. Das sieht man gerade wieder ziemlich gut. Vereine, Politiker und Naturschützer streiten sich deswegen, was man im Wald dürfen soll und was nicht. In Forstinning hoffen manche auf eine Umgehungsstraße durch den Wald, damit sich der Verkehr aus dem Ort verlagert. Wieder andere wollen das unbedingt verhindern. Und dann ist da die Ebersberger Kreispolitik, die gerne fünf Windräder haben möchte und dafür Bäume im Forst opfern würde. Und eben die Petition "Hände weg vom Ebersberger Forst", die das verhindern möchte.

Es ist gut, dass hier Meinungen ausgetauscht werden, dass die verschiedenen Ansichten publik werden, sei es durch Aktionen, Plakate oder Internetplattformen, wo man per Mausklick für eine Sache einsteht, von der man überzeugt ist. Hier allerdings muss die Frage erlaubt sein, wie glaubwürdig eine Petition wie die zur Wahrung der Immunität des Ebersberger Forsts sein kann, wenn sie sich nach der Stimmabgabe so grundlegend verändert. Weil es laut Text zunächst eben fast ausschließlich um die Verhinderung der Umgehungsstraße ging. Und dann um ein Statement gegen Windkraftanlagen im Forst - was im Kreistag zuletzt heiß diskutiert wurde.

Klar: Eine Petition hat keine direkte politische Macht. Dennoch werden die Initiatoren sie Mitte September dem Landrat überreichen. Sie könnten noch ein Druckmittel sein, gerade bei einem so umstrittenen Thema. 4500 Unterschriften im Netz sind ein guter Indikator, dass der Forst die Menschen in der Region bewegt. Um Seriosität auszustrahlen, wäre es vielleicht besser gewesen, die Abstimmungen voneinander zu trennen. Notfalls muss das nun im Nachhinein passieren. Es wäre schade, wenn einige Stimmen deswegen an Wert verlieren.