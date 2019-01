16. Januar 2019, 21:47 Uhr Kommentar Nur wer suchet, der findet

Das neue Parkplatzkonzept könnte mehr zur Verkehrsentlastung in Ebersberg beitragen, als die seit mehr als einem Jahrzehnt erfolglos geführte Umgehungsdebatte

Von Wieland Bögel

Die Parkplatzsuche macht nicht nur in Ebersberg einen wesentlichen Teil der gesamten Fahrzeit aus. Gerade auf Kurzstrecken verbringt man damit mehr Zeit als auf dem eigentlichen Fahrtweg. Das Problem dabei ist ein klassischer Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Der Anspruch - entstanden durch mehr als ein halbes Jahrhundert Planung an der autogerechten Stadt - lautet, man muss am besten direkt ins Geschäft hineinfahren können, jeder Meter Fußweg ist eine Zumutung. Doch je mehr Autofahrer diesen Anspruch umzusetzen gedenken, desto unmöglicher wird es - der dafür nötige Platz ist einfach nicht vorhanden. Eine Auflösung dieses Konflikts könnten die nun im Technischen Ausschuss in Ebersberg vorgestellten Ideen für große Parkflächen in zentraler Lage bringen - auch wenn ihre Umsetzung noch Jahre dauern dürfte.

Wie sich an der Debatte um eine weitere Umgehungsstraße für Ebersberg zeigt, scheinen in Fragen der Verkehrsplanung keine einfachen und schon gar keine schnellen Lösungen möglich. Die Hoffnung, dass eine irgendwie geartete Umgehung, die der Freistaat den Ebersbergern am besten schon übermorgen spendiert, alle Verkehrsprobleme in der Kreisstadt auf einen Schlag löst, hegen wohl nur noch die wenigsten. Auch bei der Planung eines Parkplatzkonzepts für die Innenstadt ist zunächst Geduld gefragt. Herauszufinden, was sich von den nun vorgelegten Vorschlägen verwirklichen lässt und in welcher Form, ob weitere dazukommen und vor allem was das alles am Ende kostet und wer es bezahlt, wird alle Beteiligten wohl noch einiges an Arbeit und Nerven kosten. Weshalb es um so wichtiger ist, jetzt mit der Suche danach anzufangen.

Denn ein solches Parkplatzkonzept könnte letztlich sogar mehr zur Verkehrsentlastung in der Kreisstadt beitragen, als die seit mehr als einem Jahrzehnt erfolglos geführte Umgehungsdebatte. Wenn auf Ebersbergs Straßen kein Durchkommen mehr ist, liegt das nicht ausschließlich an den Lastwagen und am Fernverkehr. Ein großer Teil der Fahrten durch die Stadt sind nunmal Kurzstrecken - die deutlich kürzer wären, müssten die Autos nicht dreimal rund ums Stadtzentrum kurven, um einen Parkplatz zu finden.