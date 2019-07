5. Juli 2019, 22:07 Uhr Kommentar Laut gebrüllt, Liberale

Angesichts der teils abstrusen Vorschläge muss sich die Grafinger FDP die Frage gefallen lassen, wie ernst es ihr mit der Kommunalwahl tatsächlich ist

Von Thorsten Rienth

Sie wollen nicht meckern und politische Entscheidungen anderen überlassen. Sie wollen die Zukunft ihrer Stadt mitgestalten, sich einbringen, etwas bewegen. Bürgermeister oder Stadtrat zu sein, natürlich, ist immer auch mit Prestige verbunden. Aber ob Vollzeit, Teilzeit oder im Ehrenamt - der Job bedeutet akribische Arbeit, die in aller Regel eingeklemmt ist in einem mehrdimensionalen Spannungsfeld zwischen Bürgerwillen, Gemeindeordnungen und stapelweise Gesetzestexten. Wenn sich, wie im Falle der Grafinger FDP, neue Leute in dieses Feld werfen, dann verdienen sie Respekt und Anerkennung.

Nur müssen sich die Grafinger Liberalen schon fragen lassen, wie ernst es ihnen mit dem Aufschlag für die Kommunalwahl 2020 ist. Ein Phrasenfeuerwerk par excellence hat der Ortsverband zur Nominierung ihres Bürgermeisterkandidaten abgebrannt. "Klare Visionen", "nachhaltige Konzepte", "neue Akzente", "frischen Wind", "innovative Ideen" und, und, und.

Weder will die FDP allerdings konkretisieren was die "größere Zurückhaltung bei Flächenversiegelung" bedeutet, wie sie die "kommunale Vorreiterrolle bei Themen wie Plastikvermeidung" ausgestalten möchte oder wie die "nachhaltigen Energie- und Verkehrskonzepte" aussehen sollen.

Die einzigen beiden konkreten Beispiele sind dagegen hart an der Grenze zum politischen Unfug: Der Bau einer zweiten Grundschule ist abwegig, weil Grafing stattdessen gerade für mehr als elf Millionen Euro seine Schule an der Kapellenstraße erweitert. Die Stadt mit einer zweigleisigen S-Bahn de facto zu untertunneln wäre ungefähr genauso, als hätte vor ein paar Jahren jemand anstelle der Ostumfahrung einen vierspurigen Autobahnring um die Stadt proklamiert. Zumal gerade die Vorbereitungen für eine Machbarkeitsuntersuchung eines Ausweichgleises zwischen Grafing und Ebersberg laufen.

Und die Forderung, die Verwaltung müsse endlich "zukunftsfest" gemacht werden? Auch dies ist längst im Gange. Stadt und Stadtrat arbeiten gerade die umfangreichste Rathaus-Umstrukturierung seit Jahrzehnten ab. Man könnte sagen: Die Gremien gehen gerade einen beherzten Schritt von der analogen in die digitale Welt.