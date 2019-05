9. Mai 2019, 22:11 Uhr Kommentar Kein Grund für pauschale EU-Kritik

Die Vorteile des Europäischen Binnenmarktes kamen in der Stadtratssitzung deutlich zu kurz. Ohne diesen würde es aber in Grafing ganz anders ausschauen

Von Thorsten Rienth

Wenn in CSU-Fraktionschef Max Graf von Rechberg das wohl konservativste Grafinger Stadtratsmitglied zu "zivilem Ungehorsam" aufruft, dann muss tatsächlich irgendetwas an den Grundfesten des Grafinger Stadtrats rütteln. Und dieses Etwas ist eine Kombination aus kommunalem Haushaltsrecht, EU-Richtlinien und Handreichungen des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Sie alle zusammen gängeln die Stadt im Hinblick auf den Betrieb ihrer Schulmensa. Die Grafinger müssen den Betrieb neu ausschreiben, obwohl sie gar nicht wollen, und dürfen das dann aber nicht nur innerhalb der Stadt oder eines sehr eingeschränkten Umkreises tun.

Natürlich ist es mindestens bemerkenswert, dass Stadträte wissentlich und mit Ankündigung gegen Paragrafen verstoßen wollen, auf deren Einhaltung sie ihren Diensteid ablegten. Genauso bemerkenswert ist aber hier die Praxisferne der gesetzlichen Regelungen: Ein Großkonzern mit hochgerüstetem Logistikapparat, durchprofessionalisiertem Prozessmanagement, Head-Counts an jedem Arbeitsschritt und gewaltiger Einkaufsmacht soll ernsthaft von einer Dorfmetzgerei diskriminiert werden? Gleichzeitig soll aber keine Wettbewerbsverzerrung vorliegen, wenn diese Metzgerei für 20 Kilo Bio-Nudeln in der Woche eine 20 000 Euro-Bio-Zertifizierung nachweisen muss? Diese Zahlen nannte Metzger und Stadtrat Franz Saißreiner.

Selbstverständlich ist die Kritik der Stadträte an dieser Unverhältnismäßigkeit berechtigt. Eine Rechtfertigung für den Versuch, einem Kollegen den Auftrag zuzuschustern, ist sie aber nicht. Vielmehr gilt es eine Lanze für den Europäischen Binnenmarkt zu brechen, dessen Vorteile in der Sitzung viel zu kurz kamen. Ohne ihn würde es in Grafing nämlich ganz anders ausschauen. Weil örtliche Vorzeige-Unternehmen wie Cadfem (Simulationssoftware), Ruff (Wickelmaschinen) oder Lechner (Kunststofftechnik) ihre Gewinne gerade auch im Europäischen Binnenmarkt einfahren - und einen beachtlichen Teil davon in Form von Gewerbesteuereinnahmen an die Stadt abführen. Das sollte beim nächsten Freibad-, Stadthallen- oder Eisstadionbesuch in den Hinterköpfen sein. Und um mal eben an den Grundfesten des Europäischen Binnenmarkts wie Personenfreizügigkeit, Dienstleistungs-, Warenverkehrs- und Kapitalverkehrsfreiheit zu rütteln, scheint die Grafinger Catering-Vergabe doch ein recht nichtiger Anlass zu sein.