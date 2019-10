Dass sich Omid Atai gut in der Öffentlichkeit präsentieren kann, hat er in den vergangen Tagen bereits angedeutet. Im Wahlkampf wird er diese Fähigkeit auch dringend brauchen

Im Handbuch für Drehbuchschreiber gibt es einen Kniff, der "save the cat", genannt wird. Der Name ist dabei Programm: Um dem Publikum auf einen Blick klarzumachen, wer der Gute ist, tut dieser einfach gleich zu Beginn des Films etwas Gutes - eben beispielsweise eine Katze zu retten. Es mag nun Zufall sein, dass der nun für die meisten Nicht-Genossen doch ziemlich überraschend präsentierte SPD-Landratskandidat just vor wenigen Tagen eine fast klassische "save-the-cat"-Aktion durchgezogen hat: Omid Atai kam überregional in die Medien, weil er beim Petitionsausschuss des Landtags beantragt hat, die Teilzeitkatze seiner Universität in den Staatsdienst aufzunehmen.

Natürlich nicht nur als Jux, wie er sogleich betonte, sondern um auf die wichtige Arbeit hinzuweisen, die Tiere etwa im Rettungswesen leisteten. Womit er wohl nicht nur die Sympathie aller Tierfreunde - und wer würde das Gegenteil von sich behaupten - sondern sicher auch einiger Ehrenamtler gewonnen hat. Ob dieser Coup nun in direktem Zusammenhang mit seiner nun bekannt gegebenen Kandidatur für den Landratsposten steht, oder lediglich eine außergewöhnliche zeitliche Koinzidenz vorliegt, mag jeder für sich entscheiden - es spielt aber letztlich keine Rolle. Denn Atai hat gezeigt, dass er - wie man neudeutsch sagt - "Öffentlichkeit kann".

Und dieses Talent wird er in den kommenden fünfeinhalb Monaten auch noch gut brauchen können. Denn, dass im Landkreis eine Wechselstimmung herrsche, was den Hausherrn im Landratsamt angeht, kann man wirklich nicht behaupten. Robert Niedergesäß hat die vergangenen sechs Jahre keine schlechte Figur abgegeben. Die meisten wichtigen Entscheidungen im Kreistag fielen nahezu einstimmig, und bis auf den Ärger mit der Kreissparkasse - an dem das Gremium nicht ganz unschuldig war und mit dessen Aufarbeitung inzwischen auch fast alle zufrieden sind - gibt es keine größeren Patzer zu vermelden. Dafür, die Landkreisbürger zu überzeugen, dass Atai es noch besser machen kann, wird daher mehr nötig sein, als eine Katze.