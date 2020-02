Wenn die Schwimmbagger schweigen, wird die Ruhe einmalig sein. Man kann es sich ausmalen, wenn man sonntags am Abfanggraben entlang zwischen dem Speichersee im Norden und dem Kieswerk Ebenhöh im Süden entlang läuft und zwischen die renaturierten Kiesgruben hinein wandert. Das ist ja ganz offiziell erlaubt, seit im Ortsteil Landsham-Moos vor einigen Jahren Anwohner per Petition an den Landtag das Recht eingefordert haben, das ihnen laut Bayerischem Naturschutzrecht zusteht: Eine Naturschönheit, auch wenn sie im Privatbesitz ist, betreten zu dürfen. Das Gelände, das die Firma Ebenhöh vorübergehend gepachtet hatte, gehört der Landwirtsfamilie Kern, und die hatte sich lange dagegen gewehrt, ihre Wege der Öffentlichkeit zu öffnen. Ortstermine mit Landratsamt, Gemeinde, Verwaltungsgericht und Landtagsabgeordneten waren nötig, um die Sache zu klären.

Den Landshamern mag der Spazierweg mit seinen wahrhaft idyllischen Aussichten auf Wasserflächen, seltene Vögel und üppig bewachsene Uferstreifen ein rechter Trost sein für die Jahre, die sie mit Staub und Lärm in ihrer Nähe leben mussten und noch werden leben müssen. Die Firma Ebenhöh, das muss gesagt werden, hat ihren Sitz seit 1968 an dieser Stelle, war also schon da, bevor der eine oder andere Landshamer zugezogen ist. Sie hat sich darauf verlassen, dass sie hier mit ihren etwa 30 Mitarbeitern auf Jahrzehnte ihr Auskommen hat. Und tatsächlich hat die Familie Ebenhöh viel dafür getan, die Wunden im Boden, die sie schlug, in versöhnendem Zustand zurückzulassen, auch, weil der Widerstand gegen den Kiesabbau zeitweise heftig war. Gegen eine massive Ausweisung als Kies-Vorrangfläche nördlich des Grabens durch den RPV hatte gar die Gemeinde geklagt, immerhin eine Verkleinerung von über 100 auf 65 Hektar erreicht. Noch 1979 hatte der Planungsverband den Kiesabbau westlich von Moos aus Naturschutzgründen abgelehnt.

Nun könnte mit dem Schritt nach Norden neuer Ärger drohen; war doch bisher der Abfanggraben eine natürliche Grenze, bot Spaziergängern und Radfahrern weitgehend Ruhe vor Schwimmbaggern und Transportfahrzeugen. Damit könnte es vorbei sein, wenn Kieslaster auf den gleichen Wegen rollen - und das zwölf- bis 15 Jahre lang. Ein schlüssiges Konzept für dieses Problem hat die Firma noch nicht vorgelegt, man darf hoffen, dass sie es lösen wird, in ihrem Interesse wie in dem der Anwohner. Spätestens wenn das letzte Körndl aus dem Boden geholt ist, werden die Bagger schweigen. Mancher wird dann vielleicht zu der Überzeugung gelangen, dass die Landshamer Seenplatte reizvoller ist, als es die Äcker vorher waren, doch der Weg dahin wird kein leichter sein.