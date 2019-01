28. Januar 2019, 21:47 Uhr Kommentar Herausforderung für die Konkurrenz

Die Vaterstettener CSU fährt mit ihrer Kandidatennominierung eine kluge Strategie: Kritikern aus den eigenen Reihen wird der Wind aus den Segeln genommen - und ein möglicher Konkurrenzkandidat vereinnahmt

Von Wieland Bögel

Vaterstettens CSU setzt im Bürgermeisterwahlkampf auf Expertise von außen - schon wieder. Der parteilose Robert Winkler, früher Gemeinderat der Grünen-Fraktion, soll für die Christsozialen den 2013 verlorenen Chefsessel im Rathaus zurückerobern. Gleichzeitig setzt man auf bewährte Strategien und schickt in Leonhard Spitzauer einen Kandidaten ins Rennen, wie er CSU-typischer nicht sein könnte. Ein bisschen erinnert die Strategie an einen unentschlossenen Zocker, der auf Rot und Schwarz setzt - nur dass sich im Gegensatz dazu das Setzen auf Grün und Schwarz tatsächlich auszahlen könnte.

Denn die frühzeitig bekannt gegebene Doppelbewerbung schafft der CSU gleich zwei Probleme vom Hals - übrigens genau jene, welche sie vor sechs Jahren um den Wahlsieg gebracht hat. Zum einen der innerparteiliche Streit. Der entstand 2013, weil die Vorstellungen darüber, wer für das Bürgermeisteramt geeignet sei, zwischen Vorstand und Teilen von Partei und Fraktion doch ein wenig auseinandergingen. Eine Gefahr, der man diesmal ausweichen will: Der Vorstand präsentiert seinen Wunschkandidaten, mit dem man in ganz neue Wählerschichten vorstoßen will. Parallel dazu greift man den Vorschlag aus der Partei für einen klassischen CSU-Bewerber auf. Damit sich nun wirklich niemand übergangen fühlt, ermuntert der Ortsvorstand sogar Interessenten, sich zu melden. Wie wahrscheinlich es ist, dass bis Juli weitere Kandidaten-Kandidaten aus den Kulissen springen, mag dahingestellt sein. Doch auch wenn es nur zwei Bewerber sein sollten, die sich der Vorwahl stellen, könnte dies eine wahlkampfschwächende Verärgerung der Mitglieder dieses Mal zumindest reduzieren. Reduziert wird durch das Vorwahl-Prinzip auch das zweite Problem der vergangenen Bürgermeisterwahl: Dass sich der CSU-Bewerber einem starken Gegner zu stellen hat. Denn sowohl Winkler wie auch Spitzauer sind Kandidaten, die eine Bürgermeisterwahl durchaus gewinnen könnten - gegen den jeweils anderen indes nur mit Mühe. Aber genau zu diesem Szenario wird es nun nicht kommen, wer in der Vorwahl rausfliegt, ist raus, daran lassen die Bewerber keinen Zweifel.

Was man durchaus kritisieren kann, wie es etwa der Grünen-Ortsvorsitzende Günter Glier tut. Er nennt das Vorgehen der CSU "undemokratisch", weil die Partei die beiden stärksten Kandidaten intern gegeneinander antreten und nicht die Bürger entscheiden lasse. Das kann man so sehen, verkennt dabei aber, dass der Satz nur stimmt, geht man davon aus, dass es in Vaterstetten mit seinen bald 25 000 Einwohnern genau zwei Personen gibt, die eine Bürgermeisterwahl gewinnen können. Andere zu finden, ist nun die Aufgabe der übrigen Parteien. Noch ist dafür Zeit, gut 14 Monate bleiben noch bis zur Wahl, da wird sich doch jemand mit Potenzial finden lassen - notfalls auch von außen.