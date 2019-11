In Zeiten von Hasskommentaren im Internet und Mordfantasien gegen Andersdenkende, ist es wichtig ein Zeichen zu setzen. In Wort, in Tat und auch in symbolischen Akten wie der Benennung einer Schule

Es ist Jahre her. Ein Veranstaltungsraum in einer Gemeinde bei München. Vorn ein Lesetisch, dahinter ein kleiner Mann mit schlohweißen Haaren. Er spricht. Manchmal scherzt er. Und die Menschen hören zu. Sie schweigen, schenken ihm, schenken Max Mannheimer ihre ganze Aufmerksamkeit. Ab und zu erhebt sich ein Lachen - wie eingeschmuggelt angesichts dessen, was er zu berichten hat. Mannheimer zählt auf, Namen, Begriffe, die meisten kennen sie nur aus Filmen oder Büchern: Eichmann. Hitler. Endlösung. Für ihn muss jedes Wort ein Schwert sein, das ihn durchstößt. Er erzählt von schweren Stiefeln, die über weiße Thora-Schals trampeln. Er erzählt von seiner Familie. Von der Todesrampe in Auschwitz, von den letzten Worten, die er und sein Bruder im KZ wechselten. Aber auch das ist Mannheimer: Im nächsten Moment bringt er mit einem Scherz die Zuhörer zum Lachen.

Auch in Grafing war er zu Gast, immer wieder, über 30 Jahre lang, hat er unermüdlich für Erinnerung und für Versöhnung gekämpft. Nach seinem Tod 2016 hat das Grafinger Gymnasium in seinem Geiste weitergemacht, Ausstellungen und Lesungen organisiert. Schulintern ist er immer präsent geblieben. Wenn die Schule nun Max Mannheimer zum Namenspatron gewählt hat, seinen Kampf gegen das Vergessen ebenso wie seine Mahnung für Toleranz damit auch zu einem öffentlichen Statement macht, dann ist das großartig. Es ist eines jener Zeichen, von denen es mehr bräuchte, um stärker bewusst zu machen, wo dieses Land schon einmal war. Und wo es hinsteuern könnte in Zeiten, in denen unwidersprochene Internet-Posts Hass- und Mordfantasien gegen Andersdenkende oder Andersaussehende propagieren. In denen von "Bevölkerungsaustausch" geschwafelt wird und wieder Faschisten ganz offiziell zu Wahlen antreten können. Da ist es nötig, Haltung zu zeigen: In Wort, in Tat und auch in symbolischen Akten wie der Benennung einer Schule.

Irgendwann bei jener Lesung krempelt Max Mannheimer einen Ärmel hoch. Zahlen werden sichtbar, die Nummer 99728 eingebrannt in die Haut. "Man muss etwas tun gegen die Neonazis", den jungen Leuten die Wahrheit erzählen, sagt er. "Und wenn sie nur ein Hakenkreuz wegwischen, denn unter diesem Zeichen sind Millionen umgekommen."