Die Vergabe von Fördergeld, noch dazu wenn es um zweistellige Millionenbeträge geht, hat eher wenig Spielerisches. Dennoch drängt sich manchmal ein Vergleich in diese Richtung auf, etwa beim von den Landkreisen Ebersberg, München und Landshut ins Auge gefassten Ziel, mit Bundesmitteln Wasserstoffregion zu werden. Das wollen verständlicherweise auch andere Regionen, ein bisschen ähnelt die Situation daher einem Tisch voller Kartler: Wer mehr auf der Hand hat, gewinnt. Und die drei Landkreise können hier tatsächlich einige Trümpfe für sich verbuchen.

Etwa, dass alle drei überdurchschnittlich hoch vom Verkehr und dessen Folgen, hier konkret die Luftverschmutzung durch Ruß, Feinstaub und CO₂, belastet sind. Ein nennenswerter Teil davon resultiert aus dem Lastwagenverkehr auf den zahlreichen Autobahnen und Bundesstraßen. Viele dieser Lkw sind vor allem in der Region unterwegs, einige strategisch günstig platzierte Wasserstofftankstellen rund um München könnten daher die Versorgungssicherheit herstellen, so dass vielleicht einige Spediteure einen Umstieg wagen. Auch, dass Busse, die im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, in das Konzept mit aufgenommen werden sollen, ist ein Trumpf. Diese wären sichere Kunden und die sind wichtig für die Wirtschaftlichkeit eines solchen Tankstellennetzes, vor allem in der Anfangszeit. Doch vielleicht der größte Trumpf ist, dass mittel- bis langfristig die H₂-Tankstellen natürlich allen Autofahrern offenstehen sollen. Was sicher Folgen weit über Ebersberg, Landshut und München hinaus hätte, die ja auch von Pendlern aus anderen Landkreisen durchfahren werden. Auch für diese könnte der Umstieg aufs Wasserstoffauto attraktiv werden, was wiederum die Stadt München zu spüren bekäme durch weniger Luftbelastung.

Alles also gute Argumente, warum die drei Landkreise den Zuschlag erhalten sollten - aber alles keine Garantie. Gut möglich, dass bei lediglich zwei Regionen, die in diesem Programm gefördert werden, Ebersberg, München und Landshut doch keinen Stich machen. Was aber nicht zwangsläufig das Ende der Bemühungen um den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur bedeuten muss. Sollten die Fördergelder nicht wie gewünscht fließen, lohnt es sich, auch angesichts eines schon weitgehend ausgearbeiteten Konzepts, über andere Möglichkeiten für dessen Umsetzung nachzudenken. Denn vielleicht reichen die Trümpfe ja aus, auch ohne Zuschüsse einige Mitspieler zu gewinnen.