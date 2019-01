30. Januar 2019, 22:15 Uhr Kommentar Gesponserter Stadtrat

Wer in der Grafinger Stadtpolitik mitbestimmen will, soll sich wählen lassen. Das Gremium darf es nicht zulassen, dass Bürger mit Geldzuwendungen bestimmte Entscheidungen durchzusetzen

Von Thorsten Rienth

Landrat Robert Niedergesäß (CSU) stellt in Aussicht, dass das Tempolimit in der Grafinger Rotter Straße von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde gesenkt werden könnte. Das ist, bei allen womöglich noch aufkommenden Unwägbarkeiten, erst einmal eine gute Nachricht. Denn bei seinem Ansinnen geht die verkehrspolitische Perspektive nicht mehr von innen durch die Windschutzscheibe. Sondern von der Fußgänger-, Fahrradfahrer- und Anwohnerperspektive hinaus auf die Straße.

Natürlich ist deshalb nichts gegen den Vorstoß der CSU einzuwenden, die Entscheidung über einen Umbau des Öxinger Platzes zu vertagen, bis verbindlich geklärt ist, ob das tatsächlich machbar ist. Das dürfte ja wohl bis zur Stadtratssitzung am kommenden Dienstagabend möglich sein.

Beunruhigend ist dagegen die Vehemenz, mit der die Grafinger CSU die Lechner-Pläne vorantreibt. Nach der Argumentation der Christsozialen könne das Gremium praktisch gar nicht anders, als nun den Komplettumbau des Öxinger Platzes beschließen. Ein engagierter Bürger spende schließlich 500 000 Euro. Eine so "einmalige" Gelegenheit, einen so zentralen Platz zu so günstigen Konditionen umzubauen, dürfe man doch nicht verstreichen lassen. Der Gedanke dahinter mag nachvollziehbar sein. Gut wird er dadurch nicht.

Es lohnt sich, ihn weiterzuspinnen. Im Falle der Rotter Straße und des Öxinger Platzes sieht dies dann so aus: Jemandem gefällt ein städtebauliches Vorhaben nicht. Er sieht es aber jeden Tag. Denn er wohnt schräg gegenüber. Weil er auf ein erfolgreiches Berufsleben zurückblickt, macht er der Stadt ein Angebot. Er bringt eine großzügige Spende ins Spiel - und diktiert im Gegenzug die Spielregeln. Das Vorhaben, das nicht gefällt, muss im Sinne des Spenders ab-, um- oder überbaut werden. Erst dann, und dies auch noch bis zu 15 Jahre zeitversetzt, fließt das Geld.

Im Grafinger Stadtrat sitzen 24 gewählte Stadträte und eine gewählte Bürgermeisterin. Wer in diesem Gremium eine Stimme zur direkten Mitsprache möchte, der möge sich wählen lassen. Die Kommunalwahl im März 2020 ist die nächste Gelegenheit. Wem das zu lange dauert oder zu kompliziert ist, der möge eine Bürgerinitiative gründen und mit Argumenten überzeugen. Eine Stadtratsentscheidung für ein genehmes Ergebnis zu sponsern, das muss als Option des politischen Mitbestimmens jedoch ausgeschlossen bleiben.