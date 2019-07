18. Juli 2019, 21:51 Uhr Kommentar Erfolg mit Beigeschmack

Hätte Vaterstetten wie erhofft beim Grundstücksverkauf an die Konzerne mitverdient, wäre schnelles Geld in mehrfacher Millionenhöhe in die Gemeindekasse geflossen, womöglich sogar zweistellig

Von Korbinian Eisenberger

In Vaterstetten ist am Donnerstag der Vollzug eines Projekts verkündet worden, das viele Jahre gedauert hat und bis zuletzt auf der Kippe stand: BMW und Krauss-Maffei kommen in den Ortsteil Parsdorf und bauen dort Firmensitze auf - zwei Großkaliber also, die in der Gemeinde Arbeitsplätze schaffen und neuen Wohnraum an den bisherigen Konzernstandorten ermöglichen. Wobei aus Sicht der Vaterstettener besonders interessant ist: Auf lange Sicht werden beide Unternehmen Gewerbesteuer an die Gemeinde abführen - insofern ist es allemal nachvollziehbar, dass die Hauptakteure bei der offiziellen Verkündung die unbestreitbar positiven Aspekte in den Vordergrund rückten. Und trotzdem hat dieser Tag - gerade aus Sicht der Gemeinde - einen Beigeschmack.

Bei allem, was die Verantwortlichen in Vaterstetten in der nachweislich komplizierten Gemengelage des Riesenprojekts geleistet haben: Eines von zwei Hauptzielen wurde verfehlt. Hätte Vaterstetten wie erhofft und nicht selten auch deutlich geäußert beim Grundstücksverkauf an die Konzerne mitverdient, wäre schnelles Geld in Millionenhöhe in die Gemeindekasse geflossen, womöglich sogar zweistellig. Dieses Geld hätte Vaterstetten gut getan - bei all den anstehenden Projekten wie beim Bau der 40 Millionen Euro teuren Grund- und Mittelschule und der Sanierung zweier weiterer Schulen - Pflichtaufgaben, die jeder Gemeinde Kopfzerbrechen bereiten - und bei der Vaterstetten weit vorangekommen wäre.

Festzuhalten bleibt, dass die zu erwartende Gewerbesteuer von beiden Unternehmen deswegen nicht an Wert verliert - im Gegenteil. Nur ist wie meist in solchen Fällen damit zu rechnen, dass es sich eben nicht um schnelles Geld handelt. Bis Krauss-Maffei seinen Standort komplett von München nach Parsdorf verlegt haben wird, vergehen Jahre, es wird laut Unternehmen bis 2026 dauern, womöglich auch länger. In dieser Zeit ist von dem Maschinenbauer nur mit einer spärlichen Steuersumme zu rechnen - eben weil Umzug und Neubau den Gewinn mindern, und damit auch die Abgabe an die Kommune. Die gute Nachricht: Bei BMW soll dem Vernehmen nach schon in einem Jahr der Umzug erfolgen. Hier dürfte sich die Mühe für Vaterstetten dann erstmals finanziell auszahlen.