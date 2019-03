22. März 2019, 22:14 Uhr Kommentar Entschieden werden muss anderswo

Der Landkreis kann das Bienensterben nicht im Alleingang lösen

von Valentin Tischer

Im amerikanischen Remake des Horrorfilmklassikers "Wicker Man" schreit Nicholas Cage in einer Szene: "Not the bees! Not the bees!" Wenn man noch "again" anfügt, spiegelt dieser Ausspruch die Einstellung wieder, die jetzt viele nach dem erfolgreichem Volksbegehren haben. Das Gefühl, dass das Thema tot diskutiert wurde, ist sicher nicht unberechtigt. Dennoch ist das Thema Bienenschutz von besonderer Bedeutung und muss weiter verfolgt werden: in deutlich größerem Maßstab.

Umweltschützer und Bauern im Landkreis sind sich einig: Um die Bienen und Insekten zu retten, ist ein großer Wandel nötig. Die Aktionen des Landkreis Ebersberg, wie der Beitritt zu "Deutschland summt", die kostenlose Verteilung von Blühsamen oder das Jahr der Biene 2018, sind vorbildlich. Auch dass viele Landwirte im Landkreis freiwillig Blühstreifen und andere Bienenhilfen angelegt haben, ist löblich. Von den Freiwilligen, die Brachflächen in Blühwiesen umwandeln, oder den privaten Gärtnern, die bienenfreundlicher handeln, ganz zu schweigen. Die Frage ist nur: Reicht das?

Die Antwort ist schlicht: Nein. Aber das ist nicht die Schuld der vorher genannten. Der Landkreis Ebersberg mit seinen Ämtern, Landwirten und Bürgern kommt dem Punkt näher, an dem es nicht mehr weitergeht, weil Gesetze und der landwirtschaftliche Markt bremsen. Die Behörden im Landkreis können nur schwer Mittel zur Verfügung stellen, um bessere Bienenbedingungen finanzieren zu können. Genauso können Privatleute nur begrenzt Blühflächen schaffen. Und wenn jemand gerne einen Englischen Rasen haben möchte, dann ist das nun einmal so.

Niemand sollte zu etwas gezwungen werden. Vielmehr muss ein Bewusstsein geschaffen werden für einen - viele werden bei dem Wort aufschreien - radikalen Wandel. Bauern müssen subventioniert werden, wenn sie insektenfreundlich wirtschaften. Für Gemeinden muss es sich lohnen, Brachflächen wie Seitenstreifen, Rasenflächen oder Parks umzugestalten. Der Verbraucher muss von seiner "Hauptsache billig"-Mentalität abgebracht werden. Kurzgesagt: Es müssen Anreize auf einer breiten Basis her, die es schaffen können, die Gesellschaft zu verändern. Der Landkreis macht dafür schon viel, kann sogar noch mehr machen. Um das Insektenproblem zu lösen, ist er aber nicht einflussreich genug. Jetzt braucht es gute Entscheidungen in München, Berlin und Brüssel.