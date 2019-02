27. Februar 2019, 21:56 Uhr Kommentar Endlich eine Exit-Option

Der Stadtrat täte gut daran, eine neuerliche Debatte um den Öxinger Platz zu vermeiden. Und die CSU könnte sich ohnehin mit einem Erfolg schmücken

Von Thorsten Rienth

Es ist eine handfeste Überraschung, die Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) da am Ende der jüngsten Bauausschusssitzung verkünden konnte: Das Landratsamt habe sein "O.K." gegeben, dass Grafing den innenstadtnahen Teil seiner Rotter Straße zur Gemeindestraße herabstufen dürfe. Dies kommt der Erlaubnis für eine Tempo-30-Zone in der Rotter Straße gleich.

Der Vorgang zeigt, dass sich lokalpolitische Penetranz auszahlt. In diesem Fall jene der CSU. Die hatte im Landratsamt interveniert, dass in einer derart innenstadtnahen Straße ja wohl keine 30-Tonner mit 50 Kilometer pro Stunde durchrauschen bräuchten. Sondern dafür auch Tempo 30 reiche, gerade auch im Sinne der kleinstädtischen Lebensqualität.

Vor allem aber war es der Partei um eine Grundvoraussetzung ihres Stadtratsantrags gegangen. Sie würde den an der Rotter Straße gelegenen Öxinger Platz gerne nach den sogenannten Lechner-Plänen umbauen lassen. Ein, wie Ortsvorsitzender Florian Wieser einst frohlockte, "für die weite Region als einzigartig einzustufenden mutigen und schönen Entwurf" aus einem Theatron mit Springbrunnen und Planschgelegenheit für Kinder. Sinnvoll sei das allerdings nur, betonte Ideengeber Franz Lechner stets, wenn es auf der Rotter Straße deutlich ruhiger zuginge, maximal mit Tempo 30.

Somit könnte die Debatte über den Umbau von Neuem beginnen. Der Grafinger Stadtrat täte gut daran, genau dies nicht zu tun. Denn wenn die vergangenen Wochen in Grafing etwas gezeigt haben, dann ist es dies: Lechners Pläne mögen gefallen. Sie umzusetzen schrammt die Grenze zum Unfug.

Über Jahre hinweg hatte der Stadtrat größtenteils einstimmig die Pläne für den aktuellen Öxinger Platz beschlossen. Fast 750 000 Euro wurden ausgegeben. Etwas mehr als die Hälfte bezahlte Grafing selbst. Den Rest schoss die freistaatliche Städtebauförderung zu. Trotzdem bleiben es eine Dreiviertelmillion Euro Steuergeld. Ein Jahr später sollen Bagger anrücken und alles wieder umbauen?

Dass die Stadt damit nur Hohn und Spott ernten würde, haben mittlerweile die meisten im Stadtrat eingesehen. Sollte sich die CSU anschließen wollen, hätte sie jetzt mit der Herabstufungserlaubnis aus dem Landratsamt eine perfekte Exit-Strategie: Seht her, liebe Grafinger, könnte die CSU-Fraktion sagen. Wir hätten zwar gerne etwas mehr gewollt, nämlich einen großen neuen Öxinger Platz. Aber mit der Tempo-30-Regelung haben wir dennoch viel mehr erreicht, als irgendwer für möglich gehalten hätte. Nicht nur dieser politische Erfolg könnte sich sehen lassen. Der Anstand für den Rückzug ebenfalls.