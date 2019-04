11. April 2019, 21:52 Uhr Kommentar Eine Geste, die Folgen haben sollte

Die Ausschussgemeinschaft im Kreistag sollte sich gut überlegen, ob es nicht ein zu hoher Preis ist, weiter mit jemandem wie Franz-Xaver Garhammer zusammenzuarbeiten

Von Barbara Mooser

Seit Franz-Xaver Garhammer im Dezember 2014 als Nachrücker für die Bayernpartei in den Ebersberger Kreistag eingezogen ist, hat man nicht besonders viel von ihm mitbekommen. Still und ohne Kommentar verfolgt der Landwirt aus Bruck meist die Sitzungen - nur bei einem Thema lebt er auf: wenn es um Flüchtlinge oder Asyl geht. Dann ist es ihm offenbar ein Herzensanliegen, sich zu äußern; fein säuberlich notiert er sich schon vorher auf einem Zettel, was er zu sagen hat. Bereits 2017, damals ging es um eine Petition zu einem menschlichen Umgang mit Flüchtlingen, hat er eine ähnliche fremdenfeindliche Tirade abgelassen wie nun am Mittwoch. "Ganz furchtbar" habe er die Rede empfunden, sagte CSU-Kreisrat Martin Lechner damals und hielt seinerseits danach ein leidenschaftliches Plädoyer für Offenheit und Toleranz.

Diesmal aber wurde es den Ausschussmitgliedern zu viel - sie ertrugen es sichtlich nicht mehr, auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben, während Garhammer schier nicht aufhören wollte zu reden. Sicher ist die Flucht aus dem Sitzungssaal nicht ein Mittel, zu dem ein politisches Gremium regelmäßig greifen sollte - sich aber einmal auf diese Weise demonstrativ zu positionieren, Flagge zu zeigen gegen Rassismus und Intoleranz, schadet bestimmt nicht.

Vielleicht motiviert diese Geste auch diejenigen, die gemeinsam mit Garhammer in einer Ausschussgemeinschaft vertreten sind, zum Nachdenken. Etwa die ÖDP, deren Kreisrätin Johanna Weigl-Mühlfeld ihren Griechenland-Urlaub im Jahr 2015 kurzerhand zu einer humanitären Aktion umfunktioniert hat und beinahe als Schleuserin verhaftet worden wäre, weil sie Flüchtlinge in ihrem Mietauto mitgenommen hat. Oder Vincent Kalnin, der bisher bei den Grünen war, sich nun den Linken zuwenden will und als parteiloser Kreisrat künftig ebenfalls Mitglied der Ausschussgemeinschaft sein wird. Oder auch die Bayernpartei, die bei anderen rassistischen Ausfällen ihrer Mitglieder in der Vergangenheit durchaus Parteiausschlussverfahren geprüft hat.

Sie alle sollten sich gut überlegen, ob es nicht ein zu hoher Preis ist, weiter mit jemandem wie Franz-Xaver Garhammer zusammenzuarbeiten - nur, um dadurch an Sitze in den Ausschüssen zu kommen, die ihnen ansonsten verwehrt blieben.