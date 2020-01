Manche Forderungen haben nach stetiger Wiederholung durch ihren Urheber diesen gelegentlich an Popularität übertroffen. Man denke hier etwa an den älteren Cato und seine stete Mahnung an die Römer, doch endlich Karthago zu zerstören, die Cato den Beinamen "Censorius" einbrachte, nach seinem Spruch im Original: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam". Nun ist das Lateinische schon ein wenig aus dem Alltag der Menschen verschwunden, wäre es anders, im Kreistag wäre seit Jahren der Satz zu hören: "Ceterum censeo tributum provinciae esse auxiendam." Äußern würde diesen Ausspruch Reinhard Oellerer, der trotz absehbarer Abstimmungsniederlagen nie müde wird, eine Erhöhung der Kreisumlage zu fordern. Letztlich könnte es seiner Forderung aber so gehen, wie jener des alten Cato.

Dass der Kreistag dem Ansinnen nach einer höheren Kreisumlage mehrheitlich nicht folgt - zumindest derzeit nicht - hat mehrere Gründe. Der erste ist, wie es vor Jahren einmal ein Mitglied des Gremiums treffend formulierte, dass die Kreisräte "mehrere Hüte aufhaben". Gemeint war, dass sie sowohl als Sprecher ihrer Gemeinden als auch als jene des Landkreises agieren. Was im Falle der Umlage einen handfesten Interessenskonflikt bedeutet. Schließlich fehlt das, was der Landkreis dann mehr in der Kasse hat, dann seinen Kommunen. Die, und das ist der zweite Grund gegen die Erhöhung, sogar bei stetig sinkender Umlage in absoluten Zahlen mehr an den Kreis überweisen müssen. Was allerdings daran liegt, dass die Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren ihre Einnahmen deutlich steigern konnten - ihre Ausgaben indes ebenfalls. Was aber auch für den Landkreis gilt und dessen Auf- und Ausgaben werden in den kommenden fünf Jahren sogar noch weiter zunehmen. Was auch allen im Kreistag bewusst ist, schließlich steht es deutlich im Haushalts- und Finanzplan. Ebenso klar ist, dass dies nur zu bewältigen ist, wenn die Einnahmen steigen, was nur über eine höhere Kreisumlage möglich ist. Was wiederum den Spielraum der Kommunen bei ihren Investitionen einschränken dürfte, zumindest so lange, bis der Landkreis mit seinen dicksten Brocken durch ist.

So deutlich sagen möchte das - Stichwort: zwei Hüte - ein Vierteljahr vor den Kommunalwahlen zwar kaum einer im Gremium. Dass sie am Ende einer Erhöhung der Umlage aber zustimmen dürften, kann als sicher gelten, die Frage ist eigentlich nur noch: wann. Der antike Censorius musste erst 85 werden, bis die Römer begannen, seine Forderung umzusetzen - so lange wird jener im Kreistag sicher nicht warten müssen.