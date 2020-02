Um es vorweg zu nehmen: Dienstaufsichtsbeschwerden einzureichen ist das gute Recht eines jeden Bürgers. Und damit selbstverständlich auch das von Stadt- und Gemeinderäten. Die Eingaben sind auch keine lästige Formalie, sondern ein basisdemokratisches Machtkontrollinstrument. Bei der Bewertung eines Einsatzes einer Dienstaufsichtsbeschwerde kommt es allerdings auf den Kontext an: Soll da tatsächlich ein fragwürdiger Sachverhalt seziert werden? Oder geht es vielleicht auch darum, damit einen politischen Konkurrenten geschickt in die Bredouille zu bringen?

Wenn Letzteres bei der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) Intention war, dann ist genau das Gegenteil eingetreten. Mitten im Kommunalwahlkampf erhält die Rathauschefin Post von der Rechtsaufsicht, die sich gerade bei den schwerwiegenderen Vorwürfen wie ein Freispruch liest: Weder hat Obermayr ihren Verfügungsrahmen überschritten, noch "Vetternwirtschaft" betrieben, noch Gutachten unrechtmäßig in Auftrag gegeben, noch bei eben deren Vergabe den Verfügungsrahmen überschritten, der ihr als Rathauschefin zusteht, noch gegen Ausschreibungsrichtlinien verstoßen.

Als gutes Zeugnis lassen sich die sieben Seiten aus dem Landratsamt dennoch nicht lesen. Teile der rathäuslichen Informationspolitik seien "verwunderlich" bis "grenzwertig", heißt es nämlich ebenso. Die nur mündlich erfolgte Auftragsvergabe wertet das Amt gar als Verstoß gegen die Gemeindeordnung. Klar, dass dies auch nicht durch Zeitdruck zu rechtfertigen ist oder eine - wenngleich unbestrittene - Notwendigkeit des Gutachtens.

Bei der Einordnung der Seiten hilft ein versöhnlicher Satz am Schluss: "Die dargestellten Fehler und Schwachstellen in der Stadtverwaltung sollen als Auftrag verstanden werden, diese Defizite zu beseitigen", schreibt die Rechtsaufsicht. Diesem Grundsatz schloss sich in der Stadtratssitzung am Dienstag auch Beschwerde-Initiator Heinz Fröhlich an: "Ich bin froh, dass wir uns nicht die Schande geben müssen, dass hier ein schwerwiegender Fall vorliegt." Die Bewertung aus dem Landratsamt sei aber eben auch ein klarer Fingerzeig auf die Stellschrauben, mit denen das Rathaus nun seine Prozesse verbessern müsste. Mindestens diesen Satz dürften im Stadtrat wohl alle unterschreiben können.