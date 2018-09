12. September 2018, 22:30 Uhr Kommentar Ein Angebot, das Freude macht

Dass der Ausbau der S-Bahn im Landkreis Ebersberg geprüft wird, könnte man als Kostnix-Bringtnix-Geschenk einer wahlkämpfenden Ministerin abtun. Einiges daran lässt allerdings aufhorchen

Von Wieland Bögel

Wahlkampf ist ja bekanntlich der Kampf der Ideen - und der Kugelschreiber, Luftballons oder Bonbons in Parteifarben. Solcher und ähnlicher Krimskrams wird den Wählern nun wieder überall in die Hände gedrückt. Von ganz anderem Kaliber ist dagegen, was Ilse Aigner nun dem Landkreis Ebersberg zukommen lässt: Zwei Bahnstrecken. Gut, genau genommen hat die Verkehrsministerin nur angekündigt, zwei seit Jahren geforderte Bahnprojekte im Landkreis genauer prüfen zu lassen, zusammen mit ähnlichen Vorhaben in der Region. Das könnte man nun abtun, als Kostnix-Bringtnix-Geschenk einer wahlkämpfenden Ministerin. Einiges daran lässt allerdings aufhorchen.

Etwa dass die Staatsregierung offenbar immer mehr von ihrer Linie abrückt, vor Fertigstellung der zweiten Stammstrecke brauche man über einen weiteren S-Bahnausbau nicht mal nachzudenken. Sehr viel mehr als Nachdenken bietet zwar das nun angekündigte Gutachten auch nicht, aber es ist interessant, woran gedacht wird: Die beiden Strecken stehen nämlich weit oben auf der Agenda der Grünen. Diese fordern, nicht nur im Landkreis Ebersberg, seit langem einen massiven Ausbau der Außenäste der S-Bahn. Zum anderen ist die geplante Laufzeit des Gutachtens bemerkenswert: Vier Jahre lang soll geprüft werden, die Ergebnisse lägen ein gutes Jahr vor der Landtagswahl vor - würden also bereits ins Abschlusszeugnis der nächsten Staatsregierung einfließen.

Beides zusammengenommen, könnte man glatt auf die Idee kommen, hier werde bereits einem möglichen Koalitionspartner - Schwarz-Grün wäre nach aktuellen Umfragen mit 52 Prozent die einzig mögliche Zweierkoalition - ein Angebot gemacht, das dieser nicht abschlagen kann. Was für den Landkreis wiederum eine gute Nachricht ist - noch bevor überhaupt gewählt wird, scheinen zwei Ebersberger Nahverkehrswünsche bereits im Koalitionsvertrag der nächsten Staatsregierung zu stehen.