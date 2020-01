Die Planer der Bahn-AG, die sich in Grafing mit der Kritik der Bürger auseinandersetzen mussten, sind nur die Auftragnehmer der Politik. Deren Vertreter glänzten am Dienstagabend aber vor allem durch Abwesenheit

Wer ein aktuelles Beispiel sucht für transparente Lokalpolitik, der ist am Dienstagabend in der Grafinger Stadthalle fündig geworden. Dorthin hatte die Rathauschefin Angelika Obermayr zusammen mit ihrem Aßlinger Amtskollegen Hans Fent eingeladen, damit, wie der es formulierte, "der Wissensstand, den wir als Bürgermeister haben, nicht mehr und nicht weniger ist, als der, den die Bürger haben".

Ehrlicher Respekt gebührt auch den drei Bahn-Planern um Christian Tradler, die sicher mit dem Wissen in die Grafinger Stadthalle kamen, dass ihnen dort kaum etwas anderes als Kritik um die Ohren fliegen würde. Ruhig und besonnen nahmen sie diese an und auf. Sie ordneten ein, wo etwas einzuordnen war. Sie legten dar, wenn es etwas darzulegen gab - Zahlen, Prognosen, Kapazitäten, Zeithorizonte. Wenn über die vielen Stunden des Dienstagabends ein Eindruck entstand, dann war es dieser: Die drei Herren spielen offen und fair. Sie haben es als persönliche Herausforderung angenommen, die normativ beste Planung abzuliefern, Berufsethos könnte man sagen.

Dass das weiten Teilen der Besucherschaft zu wenig war, ist nachvollziehbar. Wer aktuell zwei Bahngleise vor dem Fenster hat und vielleicht bald zwei weitere bekommt, will sich nicht durch abstrakte Entscheidungsfindungsprozesse quälen. So jemand will eine klare Ansage, dass es zumindest mit den neuen oder ausgebauten Gleisen für ihn nicht schlechter wird, als es vorher war. "Wir möchten einen Tisch mit den Politikern, und nicht von der Bahn mit irgendwelchen Planungsinfos abgespeist werden", rief einer von ihnen. Wie treffend: Die Planer sind schließlich die Auftragnehmer der politischen Entscheidungs- beziehungsweise Einflussträger.

Deren Anwesenheitsquote allerdings war am Dienstagabend fast beschämend gering. Landtagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender Thomas Huber - sonst um kein Bahn-Bashing verlegen - hielt die Fahrt in seine Heimatstadt nicht einmal für nötig. Laut seinem Online-Kalender verbrachte er den Abend lieber in einer Plenarsitzung im Landtag. Dass es auch anders geht, machte seine Landtagskollegin Doris Rauscher vor. Die SPD-Abgeordnete verbrachte den gesamten Abend in der Grafinger Runde. Dies übrigens, obwohl ihre Heimatstadt Ebersberg von den Nordzulaufplänen bestenfalls indirekt betroffen ist.