In dubio pro reo - im Zweifel für den Angeklagten, so gilt es vor Gericht, man nennt das die Unschuldsvermutung. Auf diese könnte sich auch ein Manfred Schmidt berufen, sollte der AfD-Gemeinderat jemals wegen der gegen ihn erhobenen Betrugsvorwürfe vor einem Richter landen. Dass es so weit kommt, ist fraglich, die Vorwürfe dürften schwer zu beweisen sein. Dass Schmidt daraus aber offenbar die Folgerung ableitet, es sei schon alles in Ordnung, ist eine mehr als dubiose Schlussfolgerung.

Denn die Vorgänge um den 82-Jährigen Baldhamer mögen einzeln betrachtet noch als Missverständnis durchgehen. Es kann schon einmal vorkommen, dass jemand etwas unterschreibt, ohne es genau gelesen zu haben. Aber 19 Mal? Oder sogar noch öfter? Und überwiegend sind Menschen betroffen, die aufgrund ihres Alters und/oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung vielleicht nicht immer auf Anhieb ein noch nie zuvor gesehenes Formular in seiner Bedeutung richtig einordnen können. Was übrigens auch bei Haustürgeschäften ein verbreitetes Problem ist. Sollte nun aber jemand bei der Akquise von Listenkandidaten Methoden angewandt haben wie Drückerkolonnen - oder sich nur diesem Verdacht ausgesetzt haben - , muss das Konsequenzen haben. Ein Verbleib im politischen Amt ist nicht mehr tragbar.

Schmidt, zumindest legen das seine bisherigen Aussagen nahe, wird diese Konsequenz nicht ziehen. Was aus seiner Sicht absolut verständlich ist, denn würde er dem Druck stattgeben, wäre das ein - zumindest indirektes - Eingeständnis, zumindest falsch, wenn nicht gar schuldhaft gehandelt zu haben. Und das würde allen, die sich von ihm getäuscht sehen, die Tür öffnen, dies auch vor Gericht zu tragen. So bleibt es an den Wählern, die Konsequenzen aus der Affäre Schmidt zu ziehen, und in fast genau einem Monat zu entscheiden, ob er als Inhaber eines politischen Mandates noch tragbar ist.

Sogar die AfD hat dies inzwischen offiziell verneint und davon abgeraten, Schmidt zu wählen, man könne seinen Namen auf der Liste ja durchstreichen. Spitzenkandidatin dieser Liste für den Gemeinderat ist übrigens Brigitte Fischbacher. Die Bundestagskandidatin von 2017 machte im vorvergangenen Jahr im Internet Furore, als sie auf der Facebookseite des AfD-Kreisverbandes ein pikantes Video verbreitete. Darin werden "die wahren Hintergründe" des Zweiten Weltkrieges erläutert, den in Wahrheit nämlich gar nicht die Nazis angefangen hätten. So viel Revisionismus war dann auch den AfD-Oberen zu viel. Nach gut einer Woche war der Beitrag weg - nicht aber die Urheberin des Posts. Auch, dass sich die AfD letztlich von Schmidt trennen wird, ist alles andere als sicher. Der hat schon angedeutet, sich das Parteiausschlussverfahren nicht bieten zu lassen - und wie schnell man bei den Ultrarechten solche Verfahren in der Versenkung verschwinden lässt, wenn die größte Aufregung vorbei ist, zeigt der Fall Björn Höcke.

Ob man es "denen da oben", die im Falle einer Kommunalwahl so weit oben ja nun wirklich nicht sind, mal so richtig zeigt, wenn man Leute wählt die - bestätigt - Hitler verharmlosen und - mutmaßlich - alte Leute für den eigenen Vorteil austricksen, muss sich daher gut überlegen, wer am 15. März mit dem Gedanken an einen Denkzettel spielt.