Wäre am Freitag Christian Lindner (FDP) im Sparkassengebäude in Ebersberg zu Gast gewesen, er hätte noch etwas lernen können - und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Dort haben Schüler des Landkreises Forderungen an Landrat Robert Niedergesäß (CSU) gestellt, um die Umwelt besser zu schützen. In einem Tweet hatte der FDP-Vorsitzende Lindner im März vergangenen Jahres Folgendes im Bezug auf die Aktivisten von "Fridays for Future" geschrieben: "Ich finde politisches Engagement von Schülerinnen und Schülern toll. Von Kindern und Jugendlichen kann man aber nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis." Mit der Aussage hatte der Spitzenpolitiker seine Partei für viele Junge unwählbar gemacht - vollkommen unnötig.

Dass Schüler durchaus in der Lage sind, komplexe, globale Zusammenhänge zu durchdringen und dafür umsetzbare, technisch sinnvolle Lösungen zu finden, das haben die Schüler aus dem Landkreis eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Entgegen den Vorwürfen vieler Kritiker der politisch engagierten Jugend brachten die Schüler keine hanebüchenen, realitätsfernen Wunschvorstellungen hervor. Im Gegenteil, sie formulierten eine Reihe ganz konkreter, cleverer Lösungen. Sie bedachten dabei lokale Besonderheiten wie die Förderung des Wasserstoffantriebs im Landkreis durch den Bund, und zeigten damit auch, dass sie technischen Fortschritt nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung verstehen. Lindner hätte das vielleicht überrascht.

Und noch etwas: Statt auf Verbote, Regulierungen und Bevormundung setzen die Schüler auf Information und Anreize, die es Bürgern erleichtern, sich umweltbewusst zu verhalten, es ihnen aber nach wie vor ermöglicht, anders zu handeln - wenn sie nicht möchten und bereit sind, einen gewissen Preis dafür zu bezahlen. Der Preis als steuerndes Instrument, auch dieser Gedanke dürfte Lindner nicht fremd sein.

Ein Lob dafür, den Dialog ins Leben gerufen zu haben, muss Landrat Robert Niedergesäß gelten. Authentisch beeindruckt gab er sich von den Forderungen der Schüler und deren professionellem Auftreten. Nun muss er zeigen, dass die Veranstaltung keine Wahlkampfshow war, sondern ein ernst gemeintes Angebot zum politischen Dialog, zur Mitbestimmung der jüngeren Generation. Also derjenigen, die am längsten unter den Folgen von Klimawandel und Umweltverschmutzung leiden werden.

Und Christian Lindner? Wäre er dagewesen, er hätte sicher verstanden: Die Schüler von heute, das sind die Profis von morgen.