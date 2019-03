27. März 2019, 21:52 Uhr Kommentar Die Öxit-Strategie der Christsozialen

Bei der Umgestaltung des Öxinger Platzes in Grafing hat sich die CSU total verrannt. Ideen, die nicht aus ihrer Feder stammen, lehnt sie kategorisch ab - ein Fehler

Von Thorsten Rienth

Wer wissen möchte, warum der Ruf des Grafinger Stadtrats so mies ist, wie er nun leider einmal ist, muss in die Vergangenheit schauen: Da war die Vergabe von verbilligtem Einheimischen-Bauland in der "Wolfschlucht" an die finanzstärksten paar Prozent. Oder das seit einem Jahrzehnt vor sich hin rottende alte Schulhaus in der Rotter Straße 8. Der im Herbst erst per Bürgerentscheid gestoppte Versuch, den Grafinger Weihnachtsmarkt auf Wunsch von einigen Marktplatzunternehmern zusammenzustutzen. Und schließlich vor ein paar Wochen die Kampagne, dem Stadtratskollegen Saißreiner ohne ordentliche Ausschreibung die weitere Bewirtschaftung der Grafinger Grundschul-Mensa zuzuschustern.

Wer wissen möchte, warum sich an dem miesen Ruf wohl leider so schnell auch nichts ändern wird, muss sich nur das Hickhack um den Öxinger Platz anschauen. Und auch bei dieser Posse ist die CSU-Fraktion wieder ganz vorne mit dabei. Seit Monaten lässt sie nicht locker, den Komplettumbau des gerade fertig gestellten Platzes doch noch irgendwie durch den Stadtrat zu drücken. Mittlerweile ist der CSU dazu sogar die Brechstange der Geschäftsordnung recht. Wenn über die Lechner-Pläne nicht abgestimmt wird, so das Kalkül, dann kann sie auch niemand ablehnen.

Die CSU kann oder will nicht verstehen, dass Franz Lechners Pläne im Stadtrat nicht mehrheitsfähig sind - und zwar unabhängig davon, ob er nun 500 000 Euro, eine Million Euro oder eineinhalb Millionen Euro bereit wäre zu spenden. Einer Mehrheit sind die Pläne schlicht viel zu opulent. Anders als die CSU ist diese Mehrheit auch nicht bereit, einen gerade für mehr als eine halbe Million Euro fertiggestellten Platz für mindestens weitere 790 000 Euro nochmals aufzureißen.

Bei all dem ist die CSU so verbissen, dass sie im Bauausschuss nicht einmal Kompromissvorschläge debattieren wollte. Was aus anderer Feder stammt, lehnt sie kategorisch ab. Bleiben die Christsozialen bei ihrer harten Haltung, nehmen sie sich auch noch die letzte Option, aus der Sache halbwegs gesichtswahrend wieder herauskommen. Für eine solche "Öxit"-Strategie hätten die moderaten Umbaupläne nämlich eine gute Absprungbasis gelegt - und das ausgerechnet von einer grünen Bürgermeisterin, die sich die CSU lieber heute als morgen aus dem Rathaus wünscht.