10. Mai 2019, 22:05 Uhr Kommentar Der schwerste Brocken

Christian Bauers großer Vorteil ist es, nicht mit der Grafinger CSU-Politik der vergangenen Jahre in Verbindung gebracht zu werden. Er kann seinen Wahlkampf flexibel führen

Von Thorsten Rienth

Florian Wieser managte die zwei Jahre an der Spitze des Ortsverbands zwar solide, ein markantes Profil konnte er seiner Mannschaft jedoch nicht verpassen. Elli Huber - bekannt, bestens vernetzt, mit klarer Kante - wäre da schon eine andere Preisklasse gewesen. Bei ihrem Wahlsieg jedoch würde der Grafinger Rathauschefsessel und das Ebersberger Landtagsdirektmandat (Thomas Huber) in einem Haushalt liegen. Das könnte vielen eine zu große Machtballung sein.

Bauer dagegen bringt auf den ersten Blick keine Nachteile mit. Fachlich gehört er zu den versiertesten Kandidaten, die in Grafing aufzutreiben sind. Das sagen im Grafinger Politbusiness selbst Leute, die besonderer Sympathien gegenüber der CSU unverdächtig sind. Zudem gilt er als einer, der eines ziemlich genau weiß: Was aus einem Rathaus heraus machbar ist - und was nicht.

Sein großer Vorteil ist außerdem, nicht mit der CSU-Politik der vergangenen Jahre in Verbindung gebracht zu werden. Von den Schwarzen im Stadtrat jedenfalls muss die Grünen-Bürgermeisterin glaubhafte inhaltliche Angriffe kaum fürchten. Den Leitlinien der Grafinger Lokalpolitik hatte die CSU-Fraktion stets mit zugestimmt. Das gilt im Positiven fürs Einheimischenbauland, Gewerbegebiet und Grundschulausbau. Aber auch für Negativa wie die mangelnde Kinderbetreuung, die verschleppte "RO8"-Sanierung oder die kaum vorangekommene Marktplatzentwicklung. Am Zustandekommen dieser Entscheidungen war Bauer als Rathausbeamter unbeteiligt. Er kann also flexibler wahlkämpfen.

Gerade deshalb aber muss nun er seiner Kandidaturankündigung eine konkrete Bauer-Agenda für Grafing folgen lassen. Denn die Punkte aus der CSU-Pressemitteilung sind nicht mehr, als ein Sammelsurium von Allgemeinplätzen, die jeder nennt, der irgendwo Bürgermeister werden will.