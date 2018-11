13. November 2018, 21:49 Uhr Kommentar Bekenntnis zur Bequemlichkeit

Wenn sich Poing "Gemeinde mit Courage" nennen will, ist das ja nicht schlecht. Besser wäre aber, wenn damit auch konkrete Aufgaben und Ziele formuliert würden

Von Korbinian Eisenberger

Die Gemeinde Poing und der Landkreis Ebersberg bekennen sich zu einer offenen Gesellschaft und gegen Ausgrenzung und Fremdenhass. Dieser Satz klingt sehr schön, wie eine gute Nachricht für die Demokratie. Was sie im Kreisausschuss in Ebersberg und im Gemeinderat in Poing beschlossen haben, hört sich gut an. Recht viel ist jedoch nicht dahinter. In den Anträgen wird mit Begriffen wie Courage und Offenheit jongliert - also mit Werten, die kein Demokrat jemals hinterfragen sollte. Was konkret dafür getan werden könnte, um diese Werte durchzusetzen? Wo im Ort oder im Kreis diese Werte gefährdet sind? Darüber ist in den Anträgen nichts zu lesen.

Der Antrag der Poinger SPD ist sicherlich ehrenhaft gemeint - wirkt aber zu wenig ausgetüftelt. In Anlehnung an zwei Schulen im Ort, die den offiziellen Titel aus Berlin "Schule mit Courage - gegen Rassismus" tragen, wolle man nun auch in der Gemeinde ein Zeichen setzen. Dafür soll Poing eine "Gemeinde mit Courage - Gemeinde gegen Religionshass, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus" werden. So formuliert, könnte der Antrag in jedem Gemeinderat des Landes gestellt werden, man müsste nur den Ortsnamen austauschen. Und auch wenn viel mehr an Gedankengut dahinter steckt, als auf dem Papier steht: So liest es sich eher wie eine Bekenntnis zur Bequemlichkeit.

Hinzu kommt, dass Poings Politiker es offenbar nicht für zwingend nötig halten, Außenstehende für einen Leistungsnachweis heranzuziehen. Also überprüfen zu lassen, ob die Gemeinde mit ihrem Engagement den Vorgaben einer Fachorganisation standhält. Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) hat erst kürzlich an einer Schule gesprochen und ein flammendes Plädoyer gegen die Ausgrenzungsstrategie der AfD gehalten. Er ist sicher ein Verfechter der offenen Gesellschaft - doch an einer offiziellen Absegnung scheint Hingerl nicht sonderlich interessiert zu sein. Und Antragsteller Omid Atai, ebenfalls SPDler - einer, der im Umgang mit der rechten Szene schon viel Mut bewiesen hat? Auch er hält das Label aus Berlin lediglich für "gut vorstellbar". Fast sieht es so aus, als wolle sich Poing den Courage-Titel am Ende gar selbst verleihen.

Klar: Eine Gemeinde wie Poing hat unzählige Facetten - Bürger, Vereine, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden, die Gemeindeverwaltung, die Polizei. Eine Schule mit ihrer vergleichsweise eindimensionalen Struktur hat es da leichter, die Berliner Vorgaben für den Courage-Titel zu erfüllen. Vielleicht aber liegt genau hier der Denkfehler. Vielleicht geht es gar nicht um das Label. Vielleicht ist der im Antrag formulierte Titel "Gemeinde mit Courage" sogar eher hinderlich. Weil es hier nicht um Titel und Bekenntnisse geht, sondern um Taten, die etwas bewirken.