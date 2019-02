6. Februar 2019, 21:52 Uhr Kommentar Bauen statt hoffen

Auch wenn die Gemeinden ihren raren Baugrund anderweitig sicher lukrativer an den Mann bringen könnten, muss man sich in den Rathäusern der sozialen Verantwortung bewusst sein

Von Andreas Junkmann

Wer beim Glücksspiel groß abräumen will, der hat zwei Möglichkeiten: erstens mit entsprechend hohen Einsätzen spielen oder aber auf eine unwahrscheinliche Variante tippen. Die Suche nach einer Wohnung im Landkreis Ebersberg weist inzwischen alarmierende Parallelen zu so einer Lotterie auf. Gerade dann, wenn die Unterkunft auch bezahlbar sein soll, rückt die Aussicht auf Erfolg schnell in weite Ferne. Viele Bewerber werfen ihren Hut in den Ring, doch nur wenige knacken den großen Jackpot. Nachfrage und Angebot liegen schlichtweg zu weit auseinander.

Für staatlich geförderte Wohnungen gelten strenge Vorschriften. Wer sich um eine solche bewirbt, muss seine Finanz- und Lebensdaten offenlegen und wandert in eine Warteliste am Ebersberger Landratsamt. Dort wird je nach Dringlichkeit entschieden, wer überhaupt für eine Wohnung in Frage kommt. Es ist richtig, dass Härtefälle bevorzugt behandelt werden und die Kartei auf diese Weise abgearbeitet wird. Doch die vielen anderen Wartenden gehen dabei eben zunächst leer aus.

Eine Lösung für dieses Dilemma klingt simpel - und ist es doch nicht. Es muss einfach mehr Wohnraum geschaffen werden. Die Wohnungsgenossenschaft Ebersberg (GWG) und die Wohnbaugesellschaft Ebersberg (WBE) haben sich dieser Aufgabe in der Region verschrieben. Doch sie dürfen dabei von den Gemeinden nicht alleingelassen werden. Gebaut werden kann nur dort, wo ein Grundstück zur Verfügung steht. Genau hier sind die Bürgermeister gefordert. Auch wenn man den wertvollen und raren Baugrund anderweitig sicher lukrativer an den Mann bringen könnte, muss man in den Rathäusern weiterhin konsequent die soziale Verantwortung im Hinterkopf haben. Denn so schwierig die Suche nach Wohnraum zuweilen sein mag, zum reinen Glücksspiel darf sie auf keinen Fall werden.