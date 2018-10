15. Oktober 2018, 00:21 Uhr Kommentar Angebot und Nachfrage

Wer mit billigen Imitationen - wie die CSU es bei der AfD gemacht hat - oder mit Ideenlosigkeit - wie die SPD - kommt, muss sich nicht wundern, wenn das die Konkurrenz stärkt

Von Wieland Bögel

Wieweit Politik nun ein Geschäft ist, darüber mag man geteilter Meinung sein - an diesem Sonntag hat sich aber eine Gemeinsamkeit des Politischen und des Geschäftlichen erneut gezeigt: Beide werden durch Konkurrenz belebt. Selten gab es bei Wahlen eine so große Auswahl. An Parteien - vor allem aber an Programmen. Die Ebersberger haben diese Chance in doppelter Hinsicht genutzt: erstens durch eine hohe Wahlbeteiligung von 77,5 Prozent - und so deutlich über dem Wert von 2013. Zweitens hat im Landkreis die Diversität deutlich zugenommen: Sowohl in den großen wie den kleinen Gemeinden sind die Abstände zwischen den Ergebnissen der Parteien kleiner geworden.

An dieser Diversität hat ausgerechnet die CSU einen maßgeblichen Anteil - wenn auch unfreiwillig. Denn auch hier gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen Politik und Geschäftsleben: Wenig wirkt lähmender für Veränderung als ein Monopol. Dieses hatte die CSU mit Ausnahme von 2009 stets inne. Dessen absehbares Ende hat sicher einige motiviert, wählen zu gehen, weil es endlich eine echte Möglichkeit für Veränderung gab. Besonders deutlich wurde das in den ländlichen Kommunen, hier hat eine Entwicklung eingesetzt, wie sie in den S-Bahn-Gemeinden schon seit Jahren zu beobachten ist: Die CSU - und in geringerem Maße auch die SPD - verliert an Bindungswirkung, kleine Parteien, oft aus dem gleichen politischen Lager, fangen die Wähler auf. Denn, das zeigt der Blick auf die politischen Lager insgesamt, diese scheinen sich insgesamt wenig zu verändern: Gerade dort, wo die CSU besonders viel verliert, kann die AfD besonders punkten. Und auch die Freien Wähler scheinen da besonders gut abzuschneiden, wo früher traditionell christsozial gewählt wurde. Die Gewinne der Grünen wiederum, sowohl in den Vorstadtgemeinden wie in den Dörfern, sind ziemlich genau die Verluste der SPD.

Die Ursache dafür ist ebenfalls eine Parallele aus dem Geschäftsleben: Wer der Kundschaft mit billigen Imitationen - wie es die CSU bei der AfD gemacht hat - oder mit Ideenlosigkeit - wie die SPD - kommt, muss sich nicht wundern, wenn diese zur Konkurrenz wechselt.