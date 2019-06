4. Juni 2019, 21:59 Uhr Kommentar Am richtigen Platz

Von Wieland Bögel

Nachhaltigkeit und Umweltschutz, diese Ziele möglichst vielen Leuten zu vermitteln war von Anfang an Auftrag des Museums Wald und Umwelt in Ebersberg. Nun gibt es dort ein weiteres Anschauungsobjekt zu den beiden Grundthemen: Eine Photovoltaikanlage, die das Gebäude umweltfreundlich und nachhaltig mit Strom versorgt. Dass eine Einrichtung für Umweltbildung regenerative Energiegewinnung betreibt, könnte man nun für selbstverständlich halten - im vorliegenden Fall ist es indes eine echte Leistung vieler engagierter Akteure.

Dass diese nötig war, liegt weniger an der Anlage an sich, die ist im Grunde nicht besonders kompliziert, groß oder sonstwie schwierig. Schwierigkeiten entstanden indes durch das Gebäude, dessen einer Teil ein Baudenkmal ist. Dass es dieses ohne das Museum möglicherweise gar nicht mehr oder zumindest nicht in seinem aktuell guten Zustand gäbe, war für die Denkmalschützer genauso wenig von Belang, wie die Tatsache, dass an der historischen Bausubstanz ohnehin nie etwas verändert werden sollte. Auch die Befürchtung, dass die Solaranlage in Ebersberg einen Präzedenzfall schaffen würde, dürfte der Realität kaum standhalten. Schließlich muss man die Zahl der historischen Jägerhäuser, die von ihrem alten Standort wegtransportiert und in einen Museumsneubau integriert wurden auf dessen Dach später eine Solaranlage gebaut werden soll nicht einmal an einer Hand abzählen - da reicht ein Finger. Ohne den mit dem Fall betrauten Denkmalpflegern zu nahe treten zu wollen, scheint hier über Jahre der berühmt berüchtigte Beamten-Dreisatz zur Anwendung gekommen sein: "Das haben wir immer so gemacht! Das haben wir noch nie gemacht! Da könnte ja jeder kommen!"

Eine Satzsammlung, die indes nicht nur in Amtsstuben Anhänger hat, sondern schon fast immer in irgendeiner Form zu hören ist, will mal irgendwer irgendwas anders machen, als es schon immer war. Eine Einstellung, die man sich gerade bei den auch im Waldmuseum gelehrten Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit nicht mehr länger leisten kann. Weshalb die Solaranlage gerade wegen ihrer Entstehungsgeschichte dort genau am richtigen Platz ist.