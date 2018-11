16. November 2018, 22:01 Uhr Kolbermoor Mardi Gras im Grammophon

Folkrock, Oldies und Gesang vom Feinsten gibt es beim Konzert von Mardi Gras an diesem Samstag, 17. November, um 20 Uhr im Kolbermoorer Bistro Grammophon. Die Band aus dem Landkreis Ebersberg, benannt nach dem berühmten Karneval in New Orleans, begann ihre musikalische Karriere 1980. Seitdem verzaubern Rudi Baumann, Karl-Heinz Mayer und Bernd Delakowitz ihre Zuhörer mit zeitlosen folkig-rockig-bluesigen Melodien und locker-launiger Moderation. Das Repertoire bietet Cover-Songs und eigene Stücke. Der Eintritt ist frei, der Hut geht durch. Reservierungen unter (08031) 961 54.