SZ Plus SZ-Hitzeserie: Wenn der Klimawandel krank macht, Folge 3 : Ab sofort nur noch richtig scharfer Chili?

An heißen Tagen sollten andere Sachen auf dem Esstisch landen als an kalten – das sagt Ernährungsberaterin Anna Spaniol. Im Interview spricht die Expertin darüber, was das in Zeiten der Klimaerwärmung langfristig für unsere Essgewohnheiten bedeutet.

Interview von Michaela Pelz