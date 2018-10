21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Klimaschutz im Landkreis Ebersberg "Eber-Werk" ist Thema im TV

Das "Eber-Werk" ist im Fernsehen: Das Umweltmagazin "Unkraut" des Bayerischen Rundfunks berichtet an diesem Montag, 22. Oktober, von 19 bis 19.30 Uhr über den Kampf um den Ausstieg aus der Kohle - das Thema wird im Beitrag kontrovers diskutiert. Das kommunalen Energieunternehmen Eber-Werk zeigt darin auf, dass der Kreis Ebersberg sich auf den Weg gemacht hat, in Zukunft ohne Kohleverstromung auszukommen. "Während der Klimaschutz in Hambach auf der Kippe steht, ist er bei uns dank des Windrads in Bruck fest verwurzelt", heißt es. Alle weiteren Gemeinden würden ebenso mit Engagement für die Energiewende glänzen. Das Eber-Werk wiederum schließe mit einem "Eber-Strom" den Kreis der lokal erzeugten Energie.