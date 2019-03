6. März 2019, 21:46 Uhr Kleinkunst der etwas anderen Art Smartphone-Duelle

Ein Duo mit einem überraschenden Namen ist am Freitag, 15. März, zu Gast im Alten Kino: "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie".

Der sonderliche Name geht auf die Verballhornung eines Wanderlieds von Tucholsky zurückgeht. Dahinter versteckt sich bemerkenswerte Kleinkunst der etwas anderen Art. Unter dem Titel "Gleich knallt's" trifft das real-fiktive Liebespaar Wiebke Eymess und Friedolin Müller aufeinander - und zwar zu einem einzigartigen Wort- und Sing-Duell. Sie provozieren, frotzeln sich, streiten, singen und tanzen, spielen auf der Lichtorgel und führen eine Smartphonie auf. Mit schnellen sprachakrobatischen Dialogen wird daraus abwechslungsreiche Unterhaltung und eine ganz wundervolle Parodie auf junge Akademiker-Paare von heute. Während die Zivilisation aber aus dem allerletzten Loch pfeift, basteln die Zwei an einem finalen Feuerwerk das ausschließlich aus Zündschnüren besteht. Karten können unter www.kultur-in-ebersberg.de, unter (08092) 2 55 92 05 oder in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.