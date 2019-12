Das Kleine Theater Haar lädt am Sonntag, 15. Dezember, um 10.30 Uhr zu einem "Kultur-Weißwurstfrühstück" ein. Diesmal tritt das Jazzduo Ladybird auf und "zwitschert" die schönsten Schlager der 30er Jahre. Inspiriert von verführerischen Ikonen und berührt von tragischen Schicksalen widmen sich die Sängerinnen dem stilvollen Schlager. Lieder von Sünde und Sehnsucht, vertont von vertriebenen und verbotenen Künstlern und Komponisten, gesungen von Nazi-Lieblingen und Verfolgten. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten per Mail an cafe@kleinestheaterhaar.de oder unter (089) 890 56 98 11.