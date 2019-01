28. Januar 2019, 21:47 Uhr Kleines Jubiläum Viele Ideen - nicht nur für Senioren

Die Initiative "Aktiv im Alter" in Hohenlinden besteht seit fünf Jahren. Sie hat das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde seitdem bereichert

Von Philipp Schmitt, Hohenlinden

Neuen Schwung und positive Impulse hat die 2014 gegründete Initiative "Aktiv im Alter" in den vergangenen fünf Jahren in die Gemeinde gebracht. Das fünfjährige Bestehen feierten die engagierten Senioren am Samstag mit einem Sektempfang in ihrem Treff i-Punkt an der Hauptstraße 32. Die auf Initiative von Hermann Müller Anfang 2014 ins Leben gerufene Gruppe hat in den vergangenen Jahren mit vielen Ideen und neu konzipierten Freizeitangeboten viel erreicht und das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde bereichert. Das Angebot reicht von Boule-Spielen auf dem Rathausplatz, Ausflügen, Wanderungen, Besichtigungstouren und Spielenachmittagen bis hin zu Fachvorträgen. . Sie setzt sich auch für die Jugend ein, Mitglieder bieten Lesepatenschaften an der Grundschule an sind als Schulweghelfer im Einsatz.

Müller ist der Motor der Initiative, er zieht eine positive Bilanz der ersten Jahre: "Die Initiative kümmert sich aber nicht nur um Senioren, die Angebote sind offen für alle, die sich angesprochen fühlen und gerne mitmachen wollen", sagt er. Auch in den nächsten Jahren wolle die sozial engagierte Gruppe unspektakulär das "Wir-Gefühl" im Ort durch gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen fördern.

Die ersten Jahre waren durchaus ereignisreich, wie sich Müller erinnert. Sechs Bürger hatten damals die Gründung eines Arbeitskreises beschlossen, der attraktive Freizeitangebote vor allem für Senioren aus der Gemeinde entwickeln sollte: "Den Bedarf dafür gab es damals", sagt Müller. Er selbst wurde als Sprecher bestimmt und repräsentierte als Gesicht der Initiative die Gruppe, die im Team viele Vorhaben initiierte und koordinierte. Ein Meilenstein war, als ein örtlicher Unternehmer an der Hauptstraße 32 Räume als Treffpunkt für die Initiative zur Verfügung stellte. Die neuen Räume wurden i-Punkt genannt und dienen seitdem als Kommunikations-Ort und Treffpunkt für Fachvorträge, Karten-, Würfel- und Brettspiele. Gespielt wird unter Anleitung eines Trainers zudem Schach. Im i-Punkt wird regelmäßig gestrickt und gehäkelt. Es bildete sich darüber hinaus eine Wandergruppe, von der Initiative wurden auch Wanderungen, Stadtführungen und Besichtigungen etwa in München realisiert.

"Aktiv im Alter" lag aber auch die Gründung eines Seniorenbeirates in der Gemeinde am Herzen. Vor allem Müller setzte sich dafür engagiert ein, er informierte über die möglichen Strukturen eines Beirats und einige bereits in anderen Kommunen realisierte Fallbeispiele bei einer gut besuchten Informationsveranstaltung. Mit Erfolg, denn nach einem Antrag der Initiative für die Bildung eines Seniorenbeirats beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Thema. Bürgermeister Ludwig Maurer (ÜWH) und die Gemeinderatsmitglieder nahmen die Vorschläge der Initiative ernst, nach intensiven Diskussionen und mehreren Sitzungen wurde der Gründung zugestimmt und der Seniorenbeirat im Juli 2015 verwirklicht: "Das war ein großer Erfolg für die Initiative", sagt Müller dazu. Nachdem er für zwei Jahre zum Gründungssprecher des Seniorenbeirats bestimmt wurde und sich der Aufgabe intensiv widmete zog sich Müller als Sprecher der Initiative "Aktiv im Alter" zunächst zurück, um sich ganz auf die Aufgaben im Seniorenbeirat konzentrieren zu können. Als neue Sprecherin von "Aktiv im Alter" wurde daraufhin Monika Kotter gewählt. Nach zwei Jahren im Seniorenbeirat mit dem Versuch, eine interkommunale Tagespflegeeinrichtung auf den Weg zu bringen und ein gemeinde- und landkreisübergreifendes Netzwerk von Seniorenbeiräten zu etablieren zog sich Müller aus dem Seniorenbeirat zurück. Lorenz Nagler übernahm von Müller die Rolle des Sprechers im Seniorenbeirat. Müller richtete den Fokus wieder auf "Aktiv im Alter": Im Februar 2018 wählte die Initiative ihren Gründer wieder zum Sprecher und Nachfolger von Monika Kotter.

Informationen über die Initiative gibt es unter www.aktiv-im-alter-hohenlinden.de